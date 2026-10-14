El Gobierno aprueba un paquete de subvenciones directas para Ceuta por 45,32 millones de euros para afrontar la crisis migratoria.

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El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley que establece medidas extraordinarias de apoyo financiero a la Ciudad de Ceuta, con el objetivo de paliar los efectos de la crisis migratoria que comenzó el 31 de julio de 2026. Este paquete incluye subvenciones directas por un total de 45,32 millones de euros, destinadas a financiar gastos extraordinarios en diversas áreas esenciales.

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A quién afecta

Las medidas están dirigidas a la administración pública de Ceuta, con el fin de garantizar la adecuada prestación de servicios esenciales y obligatorios. Las áreas beneficiadas incluyen medio ambiente, servicios sociales, salud pública, cementerios y servicios funerarios, educación, seguridad, protección civil y emergencias, ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.

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Cuantía

El importe total de las subvenciones asciende a 45,32 millones de euros, de los cuales 40,67 millones se destinarán a gastos corrientes y 4,65 millones a gastos de capital extraordinarios.

Desde cuándo

El Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que permitirá la movilización inmediata de los recursos necesarios para afrontar la situación.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 14 de octubre de 2026 (referencia BOE-A-2026-21318).