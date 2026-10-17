El Club Brugge KV – Lens se juega el miércoles 21 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

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Partido: Club Brugge KV – Lens

Club Brugge KV – Lens Competición: Champions League, jornada 3

Champions League, jornada 3 Fecha: miércoles 21 de octubre

miércoles 21 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Jan Breydel Stadion (Brugge)

El Club Brugge KV se enfrenta al Lens en la jornada 3 de la Champions League en el Jan Breydel Stadion. Ambos equipos llegan al partido con 3 puntos en 2 partidos, aunque el Brugge ocupa la 16ª posición con 6 goles a favor y 6 en contra, mientras que el Lens se sitúa en la 19ª posición con 3 goles a favor y 4 en contra. En sus últimos encuentros, el Brugge ha conseguido 1 victoria y 1 derrota, al igual que el Lens, que también presenta un balance de 1 victoria y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Club Brugge KV: 16º con 3 puntos en 2 partidos (6 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 2 partidos: 1 victoria, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-D)

Lens: 19º con 3 puntos en 2 partidos (3 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 2 partidos: 1 victoria, 0 empates y 1 derrota (resultados: D-V)

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