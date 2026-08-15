Los malos olores del frigorífico suelen venir de derrames, alimentos en mal estado o humedad acumulada; localízalos y elimínalos para resolver el problema de raíz.
Identifica el origen del olor
Vacía el frigorífico y revisa cada paquete. Busca envases abiertos, restos pegados en estantes, frutas o verduras blandas y gotas en bandejas o cajones.
- Retira todo el contenido y comprueba su estado.
- Revisa cajones y esquinas, donde la humedad queda retenida.
- Inspecciona derrames en la puerta, en la rejilla interior y detrás de recipientes.
Si el olor se intensifica al abrir la puerta, suele haber restos ocultos en juntas o huecos traseros.
Limpieza a fondo
Desconecta el frigorífico o reduce su carga y trabaja por zonas para no dejar nada sin retirar.
Qué usar
- Agua tibia con jabón neutro para la suciedad habitual.
- Una esponja o paño suave y, si hace falta, un raspado no agresivo para incrustaciones.
- Evita productos abrasivos o que dejen aromas persistentes en superficies en contacto con alimentos.
Cómo hacerlo
- Lava estantes, bandejas y cajones. Si son extraíbles, límpialos fuera del aparato.
- Insiste en juntas y gomas de la puerta, donde se acumulan restos y moho.
- Séca todo completamente antes de volver a colocar los alimentos; la humedad favorece el retorno del olor.
Para un derrame seco, ablanda primero con un paño húmedo para evitar esparcir residuos.
Neutralizar olores: bicarbonato y alternativas
El bicarbonato de sodio neutraliza aromas residuales: coloca media taza (unos 50 g) en un recipiente abierto dentro del frigorífico y déjalo 24–48 horas; repite si hace falta.
- Carbón activado: absorbe olores; suele encontrarse en filtros o saquitos comerciales.
- Recipientes con absorbentes: sílice, café seco o arroz pueden ayudar temporalmente durante la ventilación y limpieza.
Si el origen fue un alimento en mal estado, elimínalo primero; cualquier absorbente solo pospone la solución si queda la fuente.
Buenas prácticas para que no vuelva
Mantén el frigorífico entre 3 °C y 5 °C y el congelador en -18 °C. Temperaturas fuera de rango aceleran el deterioro de alimentos.
- Guarda alimentos bien cerrados en recipientes herméticos o bolsas.
- Envuelve alimentos muy olorosos (quesos, pescados, embutidos) para evitar permeación de olores.
- Limpia derrames de inmediato y revisa fechas de caducidad regularmente.
- Séca las superficies tras la limpieza y controla goteos o fugas que acumulen humedad.
Cuándo pedir ayuda profesional
Pide asistencia técnica si el olor persiste tras una limpieza completa y el uso de neutralizadores, o si aparecen señales como pérdida de refrigeración, ruidos extraños o acumulación repetida de líquidos.
El orden correcto: identificar la fuente, eliminar el residuo, limpiar y secar, y finalmente colocar un absorbente si queda olor. Con ese procedimiento el frigorífico quedará sin olores persistentes.