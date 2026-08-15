Los malos olores del frigorífico suelen venir de derrames, alimentos en mal estado o humedad acumulada; localízalos y elimínalos para resolver el problema de raíz.

Identifica el origen del olor

Vacía el frigorífico y revisa cada paquete. Busca envases abiertos, restos pegados en estantes, frutas o verduras blandas y gotas en bandejas o cajones.

Retira todo el contenido y comprueba su estado.

y comprueba su estado. Revisa cajones y esquinas , donde la humedad queda retenida.

, donde la humedad queda retenida. Inspecciona derrames en la puerta, en la rejilla interior y detrás de recipientes.

Si el olor se intensifica al abrir la puerta, suele haber restos ocultos en juntas o huecos traseros.

Limpieza a fondo

Desconecta el frigorífico o reduce su carga y trabaja por zonas para no dejar nada sin retirar.

Qué usar

Agua tibia con jabón neutro para la suciedad habitual.

para la suciedad habitual. Una esponja o paño suave y, si hace falta, un raspado no agresivo para incrustaciones.

y, si hace falta, un raspado no agresivo para incrustaciones. Evita productos abrasivos o que dejen aromas persistentes en superficies en contacto con alimentos.

Cómo hacerlo

Lava estantes, bandejas y cajones . Si son extraíbles, límpialos fuera del aparato.

. Si son extraíbles, límpialos fuera del aparato. Insiste en juntas y gomas de la puerta, donde se acumulan restos y moho.

de la puerta, donde se acumulan restos y moho. Séca todo completamente antes de volver a colocar los alimentos; la humedad favorece el retorno del olor.

Para un derrame seco, ablanda primero con un paño húmedo para evitar esparcir residuos.

Neutralizar olores: bicarbonato y alternativas

El bicarbonato de sodio neutraliza aromas residuales: coloca media taza (unos 50 g) en un recipiente abierto dentro del frigorífico y déjalo 24–48 horas; repite si hace falta.

Carbón activado : absorbe olores; suele encontrarse en filtros o saquitos comerciales.

: absorbe olores; suele encontrarse en filtros o saquitos comerciales. Recipientes con absorbentes: sílice, café seco o arroz pueden ayudar temporalmente durante la ventilación y limpieza.

Si el origen fue un alimento en mal estado, elimínalo primero; cualquier absorbente solo pospone la solución si queda la fuente.

Buenas prácticas para que no vuelva

Mantén el frigorífico entre 3 °C y 5 °C y el congelador en -18 °C. Temperaturas fuera de rango aceleran el deterioro de alimentos.

Guarda alimentos bien cerrados en recipientes herméticos o bolsas.

en recipientes herméticos o bolsas. Envuelve alimentos muy olorosos (quesos, pescados, embutidos) para evitar permeación de olores.

(quesos, pescados, embutidos) para evitar permeación de olores. Limpia derrames de inmediato y revisa fechas de caducidad regularmente.

y revisa fechas de caducidad regularmente. Séca las superficies tras la limpieza y controla goteos o fugas que acumulen humedad.

Cuándo pedir ayuda profesional

Pide asistencia técnica si el olor persiste tras una limpieza completa y el uso de neutralizadores, o si aparecen señales como pérdida de refrigeración, ruidos extraños o acumulación repetida de líquidos.

El orden correcto: identificar la fuente, eliminar el residuo, limpiar y secar, y finalmente colocar un absorbente si queda olor. Con ese procedimiento el frigorífico quedará sin olores persistentes.