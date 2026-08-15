15 de agosto de 2021: los talibanes entraron en Kabul, desencadenando la salida masiva de personal extranjero y la reconfiguración inmediata del poder en gran parte del país.
En esta entrega de Un día como hoy repasamos efemérides seleccionadas del 15 de agosto con contexto y conexiones que ayudan a entender su impacto.
Efemérides del 15 de agosto: lo que pasó y por qué importa
2021: los talibanes toman Kabul y cambia el mapa político afgano
En 2021 los talibanes entraron en Kabul y se autoproclamaron Emirato Islámico de Afganistán. El avance provocó evacuaciones masivas de diplomáticos y civiles afganos vinculados a las misiones internacionales y alteró de forma inmediata el equilibrio de seguridad en la región.
2023: presidencia en Paraguay y un incendio grave en Tenerife
El 15 de agosto de 2023 tuvo dos noticias destacadas en continentes distintos:
- Paraguay: asumió la presidencia Santiago Peña.
- Tenerife (Canarias): se declaró un incendio forestal que fue descrito por autoridades como el peor de Canarias en 40 años, con consecuencias ambientales y sociales significativas para las zonas afectadas.
2022: cierre televisivo
En 2022 la serie Better Call Saul emitió su episodio final, “Saul Gone”, en la cadena AMC. El fin de la ficción cerró una narrativa que había conectado a una audiencia internacional durante varias temporadas.
Paraguay en varias fechas: transiciones recientes
El 15 de agosto también aparece repetidamente en la cronología política de Paraguay:
- 2013: asume la presidencia Horacio Cartes, quien sucedió a Federico Franco —éste ejerció la presidencia tras la destitución de Fernando Lugo.
- 2018: asume la presidencia Mario Abdo Benítez.
- 2023: asume Santiago Peña, completando el ciclo de transiciones del periodo reciente.
Otras efemérides relevantes
- 1985 (Barcelona): robo al Banco Hispanoamericano, con un botín cercano a seis mil millones de pesetas, un hecho que quedó en la memoria pública y en la crónica policial de la época.
- 1960 (África): la República del Congo logra la independencia del Imperio francés, dentro de la ola de descolonización que reordenó el mapa político africano.
Cierre: un 15 de agosto con ritmos distintos
El 15 de agosto reúne cambios políticos de alcance, catástrofes naturales y eventos culturales que marcan ciclos. Cada acontecimiento proyecta efectos en la agenda económica, social o de seguridad de su territorio.
En España el 15 de agosto es festivo nacional (Asunción de la Virgen); en Ceuta, como en otras ciudades, la jornada suele combinar actos religiosos y cierre de comercios, lo que modifica la rutina pública y la oferta de servicios.