15 de agosto de 2021: los talibanes entraron en Kabul, desencadenando la salida masiva de personal extranjero y la reconfiguración inmediata del poder en gran parte del país.

En esta entrega de Un día como hoy repasamos efemérides seleccionadas del 15 de agosto con contexto y conexiones que ayudan a entender su impacto.

Efemérides del 15 de agosto: lo que pasó y por qué importa

2021: los talibanes toman Kabul y cambia el mapa político afgano

En 2021 los talibanes entraron en Kabul y se autoproclamaron Emirato Islámico de Afganistán. El avance provocó evacuaciones masivas de diplomáticos y civiles afganos vinculados a las misiones internacionales y alteró de forma inmediata el equilibrio de seguridad en la región.

2023: presidencia en Paraguay y un incendio grave en Tenerife

El 15 de agosto de 2023 tuvo dos noticias destacadas en continentes distintos:

Paraguay : asumió la presidencia Santiago Peña .

: asumió la presidencia . Tenerife (Canarias): se declaró un incendio forestal que fue descrito por autoridades como el peor de Canarias en 40 años, con consecuencias ambientales y sociales significativas para las zonas afectadas.

2022: cierre televisivo

En 2022 la serie Better Call Saul emitió su episodio final, “Saul Gone”, en la cadena AMC. El fin de la ficción cerró una narrativa que había conectado a una audiencia internacional durante varias temporadas.

Paraguay en varias fechas: transiciones recientes

El 15 de agosto también aparece repetidamente en la cronología política de Paraguay:

2013 : asume la presidencia Horacio Cartes , quien sucedió a Federico Franco —éste ejerció la presidencia tras la destitución de Fernando Lugo .

: asume la presidencia , quien sucedió a —éste ejerció la presidencia tras la destitución de . 2018 : asume la presidencia Mario Abdo Benítez .

: asume la presidencia . 2023: asume Santiago Peña, completando el ciclo de transiciones del periodo reciente.

Otras efemérides relevantes

1985 (Barcelona) : robo al Banco Hispanoamericano , con un botín cercano a seis mil millones de pesetas , un hecho que quedó en la memoria pública y en la crónica policial de la época.

: robo al , con un botín cercano a , un hecho que quedó en la memoria pública y en la crónica policial de la época. 1960 (África): la República del Congo logra la independencia del Imperio francés, dentro de la ola de descolonización que reordenó el mapa político africano.

Cierre: un 15 de agosto con ritmos distintos

El 15 de agosto reúne cambios políticos de alcance, catástrofes naturales y eventos culturales que marcan ciclos. Cada acontecimiento proyecta efectos en la agenda económica, social o de seguridad de su territorio.

En España el 15 de agosto es festivo nacional (Asunción de la Virgen); en Ceuta, como en otras ciudades, la jornada suele combinar actos religiosos y cierre de comercios, lo que modifica la rutina pública y la oferta de servicios.