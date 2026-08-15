Sábado 15 de agosto de 2026: la noche televisiva combina documentales de investigación, entretenimiento familiar y cine; dos cadenas colocan títulos concretos que condicionan el prime time.
Q: ¿Qué conviene mirar primero para no ir a la deriva? A: prioriza la franja 21:20 a 23:40, cuando se concentran noticieros, deportes y los espacios largos. En sábado los programas grandes suelen empezar tras las noticias o un bloque de entretenimiento; planificar esa franja reduce cambios de canal innecesarios.
Más abajo tienes la parrilla completa por cadenas con los horarios reales y, dentro de cada bloque, 3–4 imprescindibles para elegir rápido: juegos, debate, deporte, cine o investigación.
La 1
Lo clásico con un cierre potente
- 20:25 Aqui la tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:40 Teledeporte 2
- 21:45 Viaje al centro de la tele
- 22:45 Nueva entrega del programa narrado por Santiago Segura
- 23:40 Viaje al centro de la tele
- 00:40 Viaje al centro de la tele
- 01:35 Noticias 24 h
Imprescindibles:
- 21:45 Viaje al centro de la tele: puerta de entrada para quienes buscan entretenimiento de formato clásico.
- 22:45 Nueva entrega del programa narrado por Santiago Segura: el narrador y el formato sostienen el prime time.
- 01:35 Noticias 24 h: cierre informativo para quien prefiere terminar la noche con actualización de última hora.
- 21:40 Teledeporte 2: opción deportiva previa al entretenimiento principal.
La 1 estructura la noche en tres actos: información, deporte y el bloque central de entretenimiento, con repeticiones de Viaje al centro de la tele para quien llegue tarde.
La 2
Juegos y un cine con gancho
- 20:40 Trivial Pursuit
- 21:25 Cifras y letras
- 22:00 Cifras y letras
- 22:30 Informativos
- 22:55 Maxi Iglesias protagoniza «Asesinos inocentes»
- 22:55 Asesinos inocentes
Imprescindibles:
- 20:40 Trivial Pursuit: apertura ágil y apta para toda la familia.
- 21:25 y 22:00 Cifras y letras: doble entrega para los que prefieren retos intelectuales.
- 22:30 Informativos: contexto justo antes del salto al cine.
- 22:55 Asesinos inocentes: propuesta cinematográfica tardía, focalizada en la atención del espectador.
La 2 mantiene un pulso constante: partidas de juego y programas de palabras que preparan la transición hacia la película nocturna.
Antena 3
Variedad total: concurso, noticias, deportes y cine
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 Paz Padilla y Paz Vega forman parte de la película de Santiago Segura
- 23:45 Hugo Silva y Ernesto Sevilla forman parte del reparto de «Tenemos que hablar»
- 01:15 Ella no es un ángel
Imprescindibles:
- 20:00 Pasapalabra: inicio enérgico y familiar.
- 21:00 Antena 3 Noticias 2: actualización informativa antes de los bloques de servicio.
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero: elemento práctico para cerrar la franja de servicios.
- 01:15 Ella no es un ángel: cine para quienes alargan la noche.
Antena 3 distribuye concurso, información y cine de madrugada, una combinación pensada para públicos que buscan variedad sin cambiar demasiado de tono.
Cuatro
Noticias, citas y cine de medianoche
- 20:00 Noticias Cuatro 2
- 20:40 El desmarque Cuatro
- 20:55 El tiempo
- 21:20 First Dates
- 22:00 «Largo Winch: El precio del dinero»: protagonizada por Tomer Sisley
- 00:55 Cine Cuatro
Imprescindibles:
- 21:20 First Dates: formato de citas para entretenimiento ligero y directo.
- 20:40 El desmarque Cuatro: análisis y preámbulo informativo.
- 22:00 «Largo Winch: El precio del dinero»: opción cinematográfica a hora razonable.
- 00:55 Cine Cuatro: alternativa para noctámbulos.
Cuatro facilita una transición limpia de información a entretenimiento, con cine programado para quienes prefieren esa continuidad.
Telecinco
Noticias y concurso “de la tarde-noche” a su ritmo
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:00 Informativos Telecinco
- 21:30 El desmarque Telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:45 ¡De viernes!
Imprescindibles:
- 21:00 Informativos Telecinco: bloque informativo central de la noche.
- 21:45 ¡De viernes!: tramo de entretenimiento más desenfadado.
- 21:30 El desmarque Telecinco: contexto interpretativo antes de la parte ligera.
- 20:00 ¡Allá tú!: arranque participativo para la noche.
Telecinco basa su oferta en la familiaridad: programas de participación, noticias y una transición hacia entretenimiento ligero que funciona como ancla para la audiencia.
laSexta
Investigación en serie: si quieres preguntas, aquí
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 laSexta Columna
- 22:30 Equipo de Investigación
- 23:30 Equipo de Investigación
- 00:30 Equipo de Investigación
- 01:30 Equipo de Investigación
Imprescindibles:
- 22:30 Equipo de Investigación: arranque del bloque largo para quienes buscan profundidad.
- 23:30 Equipo de Investigación: segunda entrega para completar la historia.
- 21:30 laSexta Columna: contexto y opinión antes del bloque de investigación.
- 21:25 laSexta Deportes: pausa más ligera dentro del tramo informativo.
laSexta concentra investigación y análisis en una secuencia larga; recomendable si prefieres un seguimiento detallado de temas y reportajes nocturnos.
Cierre: elige tu noche en 30 segundos
Entretenimiento ligero: Pasapalabra (20:00 en Antena 3) o First Dates (21:20 en Cuatro). Para pensar: Cifras y letras (21:25 y 22:00 en La 2) o Trivial Pursuit (20:40). Investigación prolongada: Equipo de Investigación (22:30, 23:30, 00:30 y 01:30 en laSexta).
La mejor parrilla es la que coincide con tu ánimo: tienes opciones de juego, noticias, deporte, cine e investigación; decide el primer canal y monta la secuencia que más te cuadre.