Sábado 15 de agosto de 2026: la noche televisiva combina documentales de investigación, entretenimiento familiar y cine; dos cadenas colocan títulos concretos que condicionan el prime time.

Q: ¿Qué conviene mirar primero para no ir a la deriva? A: prioriza la franja 21:20 a 23:40, cuando se concentran noticieros, deportes y los espacios largos. En sábado los programas grandes suelen empezar tras las noticias o un bloque de entretenimiento; planificar esa franja reduce cambios de canal innecesarios.

Más abajo tienes la parrilla completa por cadenas con los horarios reales y, dentro de cada bloque, 3–4 imprescindibles para elegir rápido: juegos, debate, deporte, cine o investigación.

La 1

Lo clásico con un cierre potente

20:25 Aqui la tierra

Aqui la tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:40 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:45 Viaje al centro de la tele

Viaje al centro de la tele 22:45 Nueva entrega del programa narrado por Santiago Segura

Nueva entrega del programa narrado por Santiago Segura 23:40 Viaje al centro de la tele

Viaje al centro de la tele 00:40 Viaje al centro de la tele

Viaje al centro de la tele 01:35 Noticias 24 h

Imprescindibles:

21:45 Viaje al centro de la tele : puerta de entrada para quienes buscan entretenimiento de formato clásico.

: puerta de entrada para quienes buscan entretenimiento de formato clásico. 22:45 Nueva entrega del programa narrado por Santiago Segura : el narrador y el formato sostienen el prime time.

: el narrador y el formato sostienen el prime time. 01:35 Noticias 24 h : cierre informativo para quien prefiere terminar la noche con actualización de última hora.

: cierre informativo para quien prefiere terminar la noche con actualización de última hora. 21:40 Teledeporte 2: opción deportiva previa al entretenimiento principal.

La 1 estructura la noche en tres actos: información, deporte y el bloque central de entretenimiento, con repeticiones de Viaje al centro de la tele para quien llegue tarde.

La 2

Juegos y un cine con gancho

20:40 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:25 Cifras y letras

Cifras y letras 22:00 Cifras y letras

Cifras y letras 22:30 Informativos

Informativos 22:55 Maxi Iglesias protagoniza «Asesinos inocentes»

Maxi Iglesias protagoniza «Asesinos inocentes» 22:55 Asesinos inocentes

Imprescindibles:

20:40 Trivial Pursuit : apertura ágil y apta para toda la familia.

: apertura ágil y apta para toda la familia. 21:25 y 22:00 Cifras y letras : doble entrega para los que prefieren retos intelectuales.

y : doble entrega para los que prefieren retos intelectuales. 22:30 Informativos : contexto justo antes del salto al cine.

: contexto justo antes del salto al cine. 22:55 Asesinos inocentes: propuesta cinematográfica tardía, focalizada en la atención del espectador.

La 2 mantiene un pulso constante: partidas de juego y programas de palabras que preparan la transición hacia la película nocturna.

Antena 3

Variedad total: concurso, noticias, deportes y cine

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 Paz Padilla y Paz Vega forman parte de la película de Santiago Segura

Paz Padilla y Paz Vega forman parte de la película de Santiago Segura 23:45 Hugo Silva y Ernesto Sevilla forman parte del reparto de «Tenemos que hablar»

Hugo Silva y Ernesto Sevilla forman parte del reparto de «Tenemos que hablar» 01:15 Ella no es un ángel

Imprescindibles:

20:00 Pasapalabra : inicio enérgico y familiar.

: inicio enérgico y familiar. 21:00 Antena 3 Noticias 2 : actualización informativa antes de los bloques de servicio.

: actualización informativa antes de los bloques de servicio. 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero : elemento práctico para cerrar la franja de servicios.

: elemento práctico para cerrar la franja de servicios. 01:15 Ella no es un ángel: cine para quienes alargan la noche.

Antena 3 distribuye concurso, información y cine de madrugada, una combinación pensada para públicos que buscan variedad sin cambiar demasiado de tono.

Cuatro

Noticias, citas y cine de medianoche

20:00 Noticias Cuatro 2

Noticias Cuatro 2 20:40 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 20:55 El tiempo

El tiempo 21:20 First Dates

First Dates 22:00 «Largo Winch: El precio del dinero»: protagonizada por Tomer Sisley

«Largo Winch: El precio del dinero»: protagonizada por Tomer Sisley 00:55 Cine Cuatro

Imprescindibles:

21:20 First Dates : formato de citas para entretenimiento ligero y directo.

: formato de citas para entretenimiento ligero y directo. 20:40 El desmarque Cuatro : análisis y preámbulo informativo.

: análisis y preámbulo informativo. 22:00 «Largo Winch: El precio del dinero» : opción cinematográfica a hora razonable.

: opción cinematográfica a hora razonable. 00:55 Cine Cuatro: alternativa para noctámbulos.

Cuatro facilita una transición limpia de información a entretenimiento, con cine programado para quienes prefieren esa continuidad.

Telecinco

Noticias y concurso “de la tarde-noche” a su ritmo

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:00 Informativos Telecinco

Informativos Telecinco 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:45 ¡De viernes!

Imprescindibles:

21:00 Informativos Telecinco : bloque informativo central de la noche.

: bloque informativo central de la noche. 21:45 ¡De viernes! : tramo de entretenimiento más desenfadado.

: tramo de entretenimiento más desenfadado. 21:30 El desmarque Telecinco : contexto interpretativo antes de la parte ligera.

: contexto interpretativo antes de la parte ligera. 20:00 ¡Allá tú!: arranque participativo para la noche.

Telecinco basa su oferta en la familiaridad: programas de participación, noticias y una transición hacia entretenimiento ligero que funciona como ancla para la audiencia.

laSexta

Investigación en serie: si quieres preguntas, aquí

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 laSexta Columna

laSexta Columna 22:30 Equipo de Investigación

Equipo de Investigación 23:30 Equipo de Investigación

Equipo de Investigación 00:30 Equipo de Investigación

Equipo de Investigación 01:30 Equipo de Investigación

Imprescindibles:

22:30 Equipo de Investigación : arranque del bloque largo para quienes buscan profundidad.

: arranque del bloque largo para quienes buscan profundidad. 23:30 Equipo de Investigación : segunda entrega para completar la historia.

: segunda entrega para completar la historia. 21:30 laSexta Columna : contexto y opinión antes del bloque de investigación.

: contexto y opinión antes del bloque de investigación. 21:25 laSexta Deportes: pausa más ligera dentro del tramo informativo.

laSexta concentra investigación y análisis en una secuencia larga; recomendable si prefieres un seguimiento detallado de temas y reportajes nocturnos.

Cierre: elige tu noche en 30 segundos

Entretenimiento ligero: Pasapalabra (20:00 en Antena 3) o First Dates (21:20 en Cuatro). Para pensar: Cifras y letras (21:25 y 22:00 en La 2) o Trivial Pursuit (20:40). Investigación prolongada: Equipo de Investigación (22:30, 23:30, 00:30 y 01:30 en laSexta).

La mejor parrilla es la que coincide con tu ánimo: tienes opciones de juego, noticias, deporte, cine e investigación; decide el primer canal y monta la secuencia que más te cuadre.