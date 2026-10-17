El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) ha convocado una jornada de huelga de 24 horas en Renfe para el próximo 29 de octubre. Esta medida afectará a todos los servicios de transporte ferroviario prestados por Renfe, incluyendo alta velocidad, mercancías, larga distancia, media distancia y cercanías.

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La convocatoria de huelga se produce en un contexto de tensiones entre el sindicato y Renfe, tras un reciente episodio de caos en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona debido al incendio de un tren en Ricla, Zaragoza. Este incidente ha provocado limitaciones de velocidad y retrasos en los trayectos, a la espera de que el tren accidentado sea retirado de la vía.

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Demandas del sindicato Semaf

Semaf ha expresado su descontento con Renfe y el Ministerio de Transportes, alegando que no han cumplido los compromisos adquiridos en febrero para evitar otra huelga. Entre las demandas del sindicato se incluyen la implementación de protocolos «reales y vinculantes» ante alertas meteorológicas, una normativa clara para coordinar comunicaciones en situaciones de riesgo, y la eliminación de la búsqueda automática de culpables en la cabina.

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Además, Semaf solicita un canal directo entre sindicatos, la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria (AESF) y la Inspección de Trabajo para asegurar que la seguridad y las condiciones laborales se mantengan adecuadas. También exigen soluciones técnicas definitivas tras incidentes como el incendio de una cabeza tractora del S100 y las fisuras en los bogies de algunos S106 (Avril).

Respuesta de Renfe

Renfe, por su parte, sostiene que ha cumplido con los compromisos adquiridos. La operadora afirma que ha ejecutado las actuaciones comprometidas y que de las 24 medidas restantes, 17 ya se han implementado y las 7 restantes están avanzando por los procedimientos administrativos, regulatorios y técnicos previstos.

Renfe también asegura que ha cumplido su compromiso de impulsar una tasa adicional de contratación de hasta 1.200 trabajadores y niega haber incumplido el acuerdo sobre nuevos maquinistas. En cuanto al mantenimiento, la operadora señala que ha reforzado el mantenimiento con personal propio y ha elaborado un procedimiento propio ante alertas meteorológicas, cuya eficacia ha sido reconocida por Semaf.

Próximas huelgas y servicios mínimos

Si la huelga sigue adelante y no se alcanza un acuerdo, el Ministerio de Transportes deberá fijar los servicios mínimos en los días previos a la huelga. En una huelga anterior, los servicios mínimos oscilaron entre el 21% en mercancías y el 73% en alta velocidad.

Además, tras la huelga de Renfe, comenzará una huelga de Ouigo que provocará paros durante seis días, coincidiendo con los puentes de Todos los Santos, la Almudena en Madrid y la Constitución. Semaf ha solicitado que no se establezcan servicios mínimos para Ouigo, al estar cubierto el servicio esencial por Renfe e Iryo.