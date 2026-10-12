El Deportivo de La Coruña – Levante se juega el viernes 16 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Lee tambien: LaLiga jornada 8: Levante 3-3 Sevilla en un empate a seis goles

Partido: Deportivo de La Coruña – Levante

Deportivo de La Coruña – Levante Competición: LaLiga, jornada 9

LaLiga, jornada 9 Fecha: viernes 16 de octubre

viernes 16 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio de Riazor (La Coruna)

El Deportivo de La Coruña recibe al Levante en el Estadio de Riazor en el marco de la jornada 9 de LaLiga. El equipo local se sitúa en la 8ª posición con 10 puntos tras 8 partidos, habiendo anotado 12 goles y encajado 11. En sus últimos 5 encuentros, el Deportivo ha conseguido 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Por su parte, el Levante ocupa la 18ª posición con 5 puntos en 6 partidos, con 8 goles a favor y 12 en contra. En sus últimos 5 partidos, el Levante también ha registrado 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.

PUBLICIDAD

Así llegan los equipos

Deportivo de La Coruña: 8º con 10 puntos en 8 partidos (12 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: D-E-D-E-V)

Levante: 18º con 5 puntos en 6 partidos (8 goles a favor y 12 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: D-D-E-V-E)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.

Lee tambien: LaLiga jornada 8: Betis goleó a Osasuna y la Real Sociedad venció al Deportivo