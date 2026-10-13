Un estudio realizado por Platanomelón ha puesto de manifiesto que el 72% de las mujeres considera que la salud mental es uno de los aspectos más duros o invisibilizados de la menopausia.

Lee tambien: Horóscopo de hoy martes 13 de octubre de 2026: predicciones gratis en salud, amor y trabajo para los signos del zodiaco

Además, el 63% de las encuestadas asegura que una de las experiencias más difíciles es dejar de reconocerse en su propio cuerpo tras los cambios asociados a esta etapa. Este impacto en la salud mental se ve relacionado con la manera en que las mujeres viven estos cambios corporales.

PUBLICIDAD

La encuesta, llevada a cabo con mujeres entre 35 y 65 años, también revela que un 45% de ellas considera que se habla poco o nada sobre la menopausia en la sociedad. Platanomelón destaca la necesidad de dar al bienestar emocional la misma relevancia que a los síntomas físicos más conocidos de la menopausia.

Lee tambien: Horóscopo de hoy lunes 12 de octubre de 2026: predicciones gratis en salud, amor y trabajo para los signos del zodiaco

La sexóloga de Platanomelón, Anna Sánchez, explica que los cambios en la sexualidad durante la menopausia también pueden afectar el deseo y la respuesta sexual, subrayando la importancia de hablar abiertamente sobre la salud sexual en esta etapa.

El estudio concluye que visibilizar la menopausia implica reconocer que la salud mental es fundamental y merece más espacio en la conversación sobre salud, haciéndose necesario abordar esta fase de la vida con mayor naturalidad y apertura.