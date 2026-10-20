CEUTA — El asentamiento improvisado de menores migrantes en la plaza Rafael Gibert (conocida como la Plaza Vieja) y sus inmediaciones está generando un fuerte impacto negativo en la actividad económica de los comercios y locales de hostelería del entorno. Los autónomos y trabajadores de la zona denuncian que la concentración de los adolescentes está ahuyentando a la clientela.

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Entre los afectados se encuentra la propietaria de la Peluquería Roxi, situada junto al punto de concentración, quien relató haber tenido que cancelar múltiples citas debido a la dificultad de los clientes para acceder al local y al ambiente de tensión generado en la zona. En la misma línea, negocios de hostelería como La Tapería de María han señalado una drástica caída en la afluencia de público desde que los jóvenes se instalaron frente a sus terrazas.

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Los comerciantes insisten en que comprenden la compleja situación humanitaria que atraviesan los menores, quienes continúan aguardando a las puertas de la Jefatura Superior de Policía a la espera de su filiación y traslado a centros de acogida. Sin embargo, reclaman a las administraciones una rápida intervención para garantizar la convivencia y permitir que los autónomos puedan desarrollar su labor profesional con normalidad.

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