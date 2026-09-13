Casi una treintena de empresas y particulares de Ceuta han decidido financiar de su bolsillo la retransmisión en pantalla gigante del programa de Antena 3 ‘El Hormiguero’ que se emitirá este lunes en la Plaza de los Reyes, y en el que participará el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas.

Lee tambien: José Juan Romero, ante el debut del Ceuta: «Vamos a competir, a ir a ganar y a intentar dar una alegría a los ceutíes»

La iniciativa ha surgido del propio tejido empresarial local, que ha asumido el coste íntegro del montaje —pantalla, sonido, sillas y servicios auxiliares— para que la emisión sea gratuita y abierta a todos los ceutíes. La tarde contará además con la presencia del DJ Poyo, que se encargará de amenizar el encuentro antes y después de la emisión. Las aportaciones arrancan en los 200 euros y no tienen techo: cada empresa contribuye con lo que considera, y varias lo han hecho en especie, aportando directamente el material o los servicios que hacían falta.

A día de hoy, la lista de participantes la componen Ernesto Valero, Juan Goñi, Javier Villagordo, Karim Boulaix, la Cámara de Comercio, Doncel, San Pablo, Helity, el Centro Comercial Abierto, Áridos y Transportes Estrecho, Electricidad Capa, C. Pérez Aragón, Capote y Alba, Servihome, Maquinaria Hidalgo —que aporta cuatro aseos químicos—, Ana UVE, que se encarga de la animación, Grupo DINOMAR, Duty Free, Comercial Mondasu, Africana y Contratas, Héroes de Cavite, responsable de la animación y del vídeo promocional, Creativos, Bet On Ceuta (Asociación de Juegos Online), Amarres Ceuta, Viajes Dinamar SL, Joyería Edery, Chocrón Joyero, Lili Shopping Center y la AD Ceuta.

Lee tambien: AD Ceuta – Real Sociedad II, jornada 7 de Segunda: horario, dónde ver y previa

La organización mantiene abierta la puerta a quien quiera sumarse. Las empresas o particulares interesados en participar pueden ponerse en contacto con Ernesto Valero por WhatsApp en el 609 50 05 00.

El director de esta publicación figura entre los participantes en la iniciativa.