El encuentro se celebrará el 1 de octubre con entradas populares de 5 y 10 euros para rendir homenaje a la ciudad autónoma tras la severa crisis que atraviesa.

El Real Betis Balompié ha hecho oficial la celebración de un partido amistoso de homenaje a la AD Ceuta que se disputará el próximo 1 de octubre a las 20:00 horas en el estadio de La Cartuja. La iniciativa nace con un marcado carácter benéfico para prestar apoyo a la población ceutí ante la difícil coyuntura social e institucional que atraviesa la ciudad.

Lee tambien: El Alfonso Murube se llenará de solidaridad con un lanzamiento benéfico de peluches

Recaudación íntegra para Cáritas de Ceuta

A petición expresa del Gobierno de la Ciudad Autónoma, los ingresos íntegros obtenidos a través de la venta de entradas se destinarán a las labores de auxilio de Cáritas de Ceuta.

Precios para socios: Los abonados béticos y los titulares del carné ‘Soy Bético’ dispondrán de entradas a 5 euros (más 1,5 euros de gastos de gestión), pudiendo adquirir hasta cuatro localidades adicionales por la misma tarifa.

Los abonados béticos y los titulares del carné ‘Soy Bético’ dispondrán de entradas a 5 euros (más 1,5 euros de gastos de gestión), pudiendo adquirir hasta cuatro localidades adicionales por la misma tarifa. Público general: Para los aficionados no socios, las entradas se han fijado en un precio único de 10 euros (más gastos de gestión).

Un llamamiento a la concienciación social

El técnico de la AD Ceuta, José Juan Romero, con pasado en la cantera verdiblanca, expresó la profunda carga emotiva que supone este partido y aprovechó para reclamar mayor atención institucional hacia la situación del territorio.

Lee tambien: Burgos – AD Ceuta FC, en directo: jornada 5 de Segunda