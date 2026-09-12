Ceuta vs Real Sociedad B
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Ficha del partido
- Jornada: 7 de Segunda División (LaLiga Hypermotion)
- Fecha y hora: sábado 26 de septiembre de 2026, 14:00 h (hora peninsular)
- Estadio: Estadio Municipal Alfonso Murube
- Dónde ver: LaLiga Hypermotion: Movistar Plus+ (LALIGA TV Hypermotion), GOL y Orange (Fútbol 2). Algunos partidos, en abierto por TV autonómica.
Previa
El AD Ceuta recibe a Real Sociedad B en el Estadio Municipal Alfonso Murube en la jornada 7 de Segunda División. El partido se juega el sábado 26 de septiembre de 2026, 14:00 h (hora peninsular).
Cómo llegan
- Ceuta — 22º con 0 pts. Últimos partidos: L L L L L
- Real Sociedad B — 14º con 5 pts. Últimos partidos: D D W L
Clasificación de Segunda División
|#
|Equipo
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Forma
|1
|Castellón
|10
|4
|3
|1
|0
|5
|1
|W W D W
|2
|Eibar
|9
|4
|3
|0
|1
|6
|3
|W W W L
|3
|Burgos
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|6
|W D D L W
|4
|Sabadell
|8
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|W W D D
|5
|Leganés
|8
|4
|2
|2
|0
|3
|1
|D W W D
|6
|Girona
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|5
|W W L D
|7
|Celta Fortuna
|7
|4
|2
|1
|1
|7
|4
|W L W D
|8
|Mallorca
|7
|4
|2
|1
|1
|5
|2
|D W L W
|9
|Tenerife
|7
|4
|2
|1
|1
|5
|3
|D L W W
|10
|Granada
|7
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|L W W D
|11
|Las Palmas
|7
|4
|2
|1
|1
|6
|6
|D L W W
|12
|Sporting de Gijón
|7
|4
|2
|1
|1
|2
|2
|L W W D
|13
|Almería
|6
|4
|2
|0
|2
|6
|4
|W L L W
|14
|Real Sociedad B
|5
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|D D W L
|15
|Real Oviedo
|5
|4
|1
|2
|1
|1
|1
|D W L D
|16
|Real Valladolid
|4
|4
|1
|1
|2
|2
|4
|W D L L
|17
|FC Andorra
|3
|4
|1
|0
|3
|7
|7
|L L L W
|18
|Cádiz
|3
|4
|0
|3
|1
|5
|6
|L D D D
|19
|Córdoba
|3
|4
|1
|0
|3
|7
|10
|L L W L
|20
|Eldense
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|6
|D L D L
|21
|Albacete
|0
|4
|0
|0
|4
|2
|7
|L L L L
|22
|Ceuta
|0
|5
|0
|0
|5
|2
|15
|L L L L L
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Datos actualizados automáticamente. Fuente: TheSportsDB.