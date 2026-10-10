El sorteo del Euromillones celebrado el viernes 9 de octubre de 2026 ha dejado un nuevo millonario en España gracias al código El Millón, validado en el despacho receptor nº 7.825 de Almendralejo (Badajoz). Al mismo tiempo, el bote acumulado para el próximo sorteo se ha disparado hasta los 37 millones de euros, al no registrarse boletos ganadores de la primera categoría (cinco aciertos + dos estrellas).([20minutos.es])

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Detalles de premios y recaudación Euromillones

En la segunda categoría (5 aciertos + 1 estrella) se han registrado tres acertantes en toda Europa, cada uno premiado con 204.505,38 euros. Todos ellos provienen de fuera de España.([20minutos.es])

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Por su parte, en España hubo acertantes de la tercera categoría (5 aciertos sin estrellas): dos boletos premiados con 23.898,14 euros cada uno, validados en Madrid y Las Palmas de Gran Canaria.([loteriaganadora.com])

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La recaudación total del sorteo ha alcanzado los 47.012.730,60 euros, cifra que incluye todas las apuestas aceptadas en España y en los demás países participantes.([20minutos.es])

¿Cómo ha cambiado el bote y qué opciones hay ahora?

Al no haberse acertado la primera categoría (5 + 2), el bote correspondiente se traslada al siguiente sorteo. Gracias a ello, los jugadores que participen el martes 13 de octubre de 2026 tienen la posibilidad de ganar 37 millones de euros con un único acertante de máxima categoría.([20minutos.es])

Este tipo de acumulación es habitual en el Euromillones cuando no hay ganadores del premio mayor, y con ello puede aumentar significativamente la cuantía en juego en sorteos sucesivos. El Euromillones se celebra dos veces por semana, los martes y los viernes, lo que permite que los botes crezcan rápidamente cuando no hay ganador.([es.wikipedia.org])

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El Millón llega a Almendralejo

El premio especial de El Millón, que garantiza 1.000.000 de euros a quien acierte el código correspondiente, ha sido logrado por un boleto validado en Almendralejo, Badajoz. Un golpe de suerte para esta localidad en un sorteo sin ganador mayor.([20minutos.es])

Almendralejo es un municipio de la provincia de Badajoz, en Extremadura, conocido por su tradición vitivinícola y por servir de punto de venta de varios premios destacados de loterías nacionales.([es.wikipedia.org])

Número combinaciones y ganadores europeos

El sorteo dejó los siguientes números ganadores: 05 ‒ 20 ‒ 24 ‒ 31 ‒ 45, con estrellas 05 y 10. El código El Millón fue GPJ33513.([guadanews.es])

En total, en Europa se distribuyeron premios de todas las categorías inferiores, desde la segunda hasta la decimotercera, con distintos importes según número de aciertos.([loteriaganadora.com])

Normativa sobre bote y premios Euromillones

Según las reglas de Euromillones, cuando no hay acertantes de la primera categoría, el importe asignado a ese nivel se incorpora al bote del siguiente sorteo hasta alcanzar, si no se gana eventualmente, el top o límite establecido.([es.wikipedia.org])

Además, los premios de las diferentes categorías dependen tanto del número de acertantes como de la recaudación total del sorteo, de modo que en sorteo con más apuestas el valor unitario de los premios suele aumentar.([loteriaganadora.com])