BARCELONA / PARÍS — El FC Barcelona ha decidido no dejar pasar los acontecimientos extradeportivos vividos en su visita europea. Tras la disputa del encuentro de la fase de liga de la UEFA Champions League en el Parque de los Príncipes, la entidad azulgrana presentó una queja formal ante los delegados y representantes de la UEFA para denunciar la actuación de los grupos ultra del Paris Saint-Germain.

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El detonante principal del malestar culé fue el impresionante y agresivo tifo desplegado por la grada de animación parisina antes del pitido inicial. La puesta en escena combinó efectos de pirotecnia que simulaban chispas con la representación de un personaje de terror portando una motosierra ensangrentada que destruía el escudo del Barça, acompañado del lema «Massacre à la parisienne» (Masacre a la parisina).

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Malestar por la falta de control y pancartas ofensivas

Más allá del impacto visual del mosaico —que emulaba una estética de Halloween y generó una fuerte polémica en los estamentos del club catalán—, la protesta formal del Barcelona también engloba la presencia de diversas pancartas de menor tamaño con insultos directos hacia la institución (como cánticos e improperios de tipo «Puta Barça»), algunas de las cuales tuvieron que ser retiradas durante el transcurso del choque.

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Desde la directiva barcelonista se ha trasladado un profundo descontento por la permisividad y la falta de control en los accesos del estadio parisino al permitir la entrada de material pirotécnico y elementos de carácter violento e intimidatorio.

A la espera de una resolución de la UEFA

Con esta denuncia oficial sobre la mesa, la pelota se encuentra ahora en el tejado de los comités disciplinarios de la UEFA. El organismo europeo deberá estudiar si la exhibición del tifo y los incidentes en las gradas vulneran la normativa de seguridad y disciplina, lo que podría traducirse en sanciones económicas para el club francés o incluso en el cierre parcial de los sectores ultras de su estadio en los próximos compromisos europeos.