Tras el adelanto electoral y la disolución de las Cortes, el Ejecutivo busca validar mediante este órgano sustitutivo del Congreso al menos el paquete principal de medidas de protección e incentivos al alquiler.

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MADRID. — En su primera reunión del Consejo de Ministros tras la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 29 de noviembre, el Ejecutivo aprobará este martes los dos reales decretos leyes de vivienda que fueron derogados el pasado viernes en el pleno del Congreso de los Diputados. El Gobierno vuelve a la carga con la intención de someter los textos a la Diputación Permanente —el órgano sustitutivo de la Cámara Alta y Baja tras la disolución parlamentaria—, apoyándose en un escenario de mayorías donde el voto en contra de Junts deja de ser determinante.

Los textos aprobados por el gabinete incluirán «variaciones no sustanciales» respecto a las iniciativas rechazadas la semana pasada, una exigencia legal indispensable para permitir su tramitación. Según confirmó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, los cambios técnicos acordados dentro de la coalición no reducirán «ninguna de las medidas de protección» en materia habitacional.

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Mayoría garantizada para el decreto principal

La composición aritmética de la Diputación Permanente, formada por 68 parlamentarios más la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, ofrece un dibujo favorable a los planes del Gobierno para el primero y más voluminoso de los paquetes legislativos. En este primer decreto se concentran iniciativas clave como:

Protección antidesahucios: Blindaje temporal ampliado hasta el 31 de diciembre de 2030 para familias vulnerables sin alternativa habitacional.

Blindaje temporal ampliado hasta el 31 de diciembre de 2030 para familias vulnerables sin alternativa habitacional. Freno al alquiler de temporada y por habitaciones: Equiparación de garantías a las de los alquileres habituales y tope a los costes desproporcionados.

Equiparación de garantías a las de los alquileres habituales y tope a los costes desproporcionados. Acoso a la especulación y fondos buitre: Prohibición a fondos de inversión de adquirir viviendas por debajo del 70% de su valor de tasación hasta finales de 2028 y tributación de pisos turísticos con un 10% de IVA.

Prohibición a fondos de inversión de adquirir viviendas por debajo del 70% de su valor de tasación hasta finales de 2028 y tributación de pisos turísticos con un 10% de IVA. Topes a las rentas e incentivos: Congelación o limitación estricta de las actualizaciones anuales de alquileres, deducciones fiscales a inquilinos y préstamos ICO al 0% de interés para la entrada de una primera vivienda.

Si se repite el sentido de voto del pasado viernes, la suma del bloque progresista y aliados autonómicos otorgará al Ejecutivo la convalidación de este texto sin necesidad del apoyo de la formación catalana Junts.

El escollo del PNV en la prórroga automática

El escenario resulta sensiblemente más complejo para el segundo decreto ley, compuesto por un único artículo que fija la prórroga y renovación automática de los contratos de arrendamiento. En la votación de la semana pasada, el PNV unió sus votos a la oposición al considerar que este precepto invadía competencias autonómicas y descompensaba el mercado inmobiliario.

Sin el respaldo de los vascos, la coalición carece de número suficiente en la Diputación Permanente para convalidar este segundo texto. Fuentes del PNV supeditan la postura que adoptará su formación en la votación decisiva al análisis definitivo de la «letra pequeña» de las enmiendas introducidas este martes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, valorará esta maniobra parlamentaria y la agenda política de las próximas semanas durante una comparecencia programada a las 12:30 horas en el Palacio de la Moncloa.