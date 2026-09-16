Pedro Sánchez anuncia en la Escuela de Organización Industrial un refuerzo económico que divide 107 millones para la formación en centros públicos y 126 millones para sectores con déficit de personal cualificado.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles una partida de 234 millones de euros destinada a la Formación Profesional (FP). El paquete económico busca estrechar el vínculo entre el sistema educativo y el mercado laboral en un escenario donde diversos sectores productivos sufren dificultades para cubrir vacantes de empleo. Durante un acto celebrado en la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Madrid, en el que estuvo acompañado por la ministra de Educación, Milagros Tolón, el jefe del Ejecutivo ha defendido la consolidación de estos estudios como una opción prioritaria y «sinónimo de calidad y de empleo» para la juventud española.

El desembolso presupuestario presentado se estructura en dos ejes principales. Por un lado, 107 millones de euros se dirigirán a los centros de educación públicos de todo el país con el fin de capacitar a nuevos trabajadores para que obtengan certificaciones profesionales, prestando un enfoque especializado a los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad. Por otro lado, un bloque de 126 millones de euros reforzará la capacitación en ámbitos con una destacada demanda de personal técnico cualificado, entre los que figuran la construcción, el turismo, la seguridad, el medio ambiente y el transporte por carretera.

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Conexión entre el mercado laboral y la oferta formativa

Durante su intervención, Sánchez ha puesto en valor el contexto macroeconómico actual, recordando que España cuenta con más de 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social —de los cuales más de 10 millones son mujeres— y que genera la mitad del nuevo empleo de la Unión Europea. No obstante, el presidente ha señalado la paradoja existente en el tejido empresarial: «Seguimos escuchando a muchos profesionales y empresas que nos dicen que necesitan contratar pero que no encuentran a nadie y es ahí donde debe estar la Formación Profesional, en la educación para una formación intelectual del alumnado».

Para el líder del Ejecutivo, destinar recursos a este ámbito permite articular de forma directa «las necesidades de nuestra economía con el talento de nuestra población», una acción que ha calificado como una apuesta estratégica por la realidad presente y futura del país. Sánchez ha destacado la evolución que ha experimentado la percepción social de estos títulos, indicando que si hace ocho años optar por la FP se consideraba «una rareza» frente al camino universitario tradicional, hoy representa el «Plan A de muchísimos jóvenes».

Evolución del alumnado e inversión desde 2018

Las cifras aportadas durante el acto reflejan un incremento del 46 % en las matriculaciones respecto al escenario existente hace ocho años, superando en la actualidad los 1,2 millones de estudiantes. Según ha expuesto el presidente del Gobierno, desde el año 2018 se han creado más de 400.000 nuevas plazas en la red nacional y se han transferido más de 800 millones de euros a las distintas Comunidades Autónomas para financiar este crecimiento.

Sánchez ha abogado por consolidar el «maridaje entre empleo y formación» mediante un contacto estrecho con la actividad productiva, comprometiéndose a impulsar esta transformación a través de la inversión presupuestaria y garantizando por norma legal la calidad de los centros educativos.

Por su parte, la ministra de Educación, Milagros Tolón, ha respaldado el balance del Ejecutivo y ha enfatizado la urgencia de que la Formación Profesional se adapte a las transformaciones continuas del aparato productivo, permitiendo al mismo tiempo el acompañamiento formativo de los trabajadores a lo largo de toda su trayectoria laboral. En el marco de la visita a la EOI, las autoridades han mantenido un encuentro con estudiantes para conocer de primera mano los proyectos desarrollados en sus respectivas especialidades.