Llega la previsión del tiempo en Ceuta para este lunes, 29 de junio de 2026 con datos de la AEMET. La jornada se presenta estable, con cielo despejado y temperaturas que marcan un rango amable: de 21°C por la mañana a 27°C como máxima.

El calor se nota, aunque queda compensado por el viento del NE (noreste) de 20 km/h. Además, la sensación térmica llega hasta 29°C, por lo que el sol puede apretar en las horas centrales. La probabilidad de precipitación es del 0%, así que no se esperan lluvias.

Previsión para los próximos días

De cara al martes, 30 de junio, la AEMET prevé un día muy parecido en cuanto a temperaturas: máxima de 26°C y mínima de 22°C. El cielo será poco nuboso y el viento soplará desde E (este) a 15 km/h, con un ambiente algo más templado por la noche.

El miércoles, 1 de julio sube el termómetro: máxima de 27°C y mínima de 22°C. La nubosidad se moverá entre intervalos nubosos, mientras el viento del E alcanzará 20 km/h. Ya el jueves, 2 de julio las temperaturas quedan en máxima de 26°C y mínima de 23°C, con datos de viento pendientes de consignar en el parte facilitado.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 27°C

27°C Temperatura mínima: 21°C

21°C Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: NE, 20 km/h

NE, 20 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: entre 50% y 100%

entre 50% y 100% Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con un UV máximo de 9, conviene protegerse del sol (gafas, sombrero y crema solar), especialmente entre mediodía y primeras horas de la tarde. Aunque la lluvia no aparece (0%), el calor puede sentirse más con la sensación térmica que roza los 29°C; y, si vas a estar en la calle, hazlo con precaución por el viento NE de 20 km/h y mantén la hidratación.