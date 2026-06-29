El servicio de farmacias de guardia es una referencia clave para los vecinos de Ceuta cuando se necesita atención farmacéutica fuera del horario habitual. De acuerdo con la información disponible del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, hoy, lunes, 29 de junio de 2026, el listado de guardias registradas para la ciudad no incluye farmacias en las zonas habituales.

Este aviso de servicio público te resume, por áreas, las farmacias que constan para el día indicado. Si buscas un establecimiento de guardia por urgencia, revisa la sección correspondiente a tu zona.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada para el turno nocturno o 24 horas en Ceuta para hoy.

Si necesitas medicación en este horario, es recomendable acudir con la receta médica (o con la documentación necesaria según tu caso) para agilizar la dispensación y evitar esperas. En momentos nocturnos, prepara también cualquier información relevante del tratamiento, ya que puede facilitar la atención en la farmacia.