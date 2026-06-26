Este viernes, 26 de junio de 2026, el tiempo en Ceuta viene marcado por una situación estable según los datos de la AEMET. Para hoy se espera cielo despejado, con una jornada cálida y sin señales de lluvia: la probabilidad de precipitación es del 0%. Las temperaturas se moverán entre 20°C de mínima y 26°C de máxima, manteniéndose también en sensaciones térmicas muy similares.

El viento, además, será un elemento a tener en cuenta: soplará del oeste (O) con una velocidad prevista de 20 km/h. Con este escenario, la mezcla de sol y brisa hará que el día se note agradable, aunque conviene vigilar el efecto del viento si vas a estar mucho tiempo en la calle.

Previsión para los próximos días

De cara al sábado 27 de junio, la AEMET apunta a una continuidad bastante clara: despejado y temperaturas prácticamente en la misma línea, con máxima de 26°C y mínima de 19°C. El viento bajará respecto al viernes, con NO 10 km/h, lo que puede hacer que la jornada se perciba algo más tranquila.

El domingo 28 de junio sube ligeramente la temperatura: máxima de 27°C y mínima de 20°C. El cielo pasará a poco nuboso y el viento cambiará a E 10 km/h, manteniendo valores moderados. Para el lunes 29, se mantienen las cifras generales de calor estival, con máxima de 26°C y mínima de 20°C, y el resto de variables facilitadas quedan incompletas en el registro proporcionado.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 26°C

26°C Temperatura mínima: 20°C

20°C Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: O (oeste), 20 km/h

O (oeste), 20 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa: 90% (máxima) y 55% (mínima)

90% (máxima) y 55% (mínima) Índice UV máximo: 10

Recomendaciones

Con cielo despejado y un índice UV máximo de 10, lo recomendable es protegerse del sol (crema con protección alta, gafas y sombrero) y evitar las horas de mayor radiación. Aunque las temperaturas no bajan en exceso, el viento del oeste a 20 km/h puede hacer que se note más fresco si pasas mucho tiempo al aire libre; ajusta la ropa en consecuencia. No hace falta paraguas: la precipitación es 0%.