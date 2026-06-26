El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta informa del servicio de guardia farmacéutica para el viernes, 26 de junio de 2026. Este servicio es el que garantiza la atención a los pacientes cuando la mayoría de farmacias permanecen cerradas, ofreciendo una alternativa fiable para resolver necesidades relacionadas con la medicación y el asesoramiento farmacéutico.

Según el listado del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, para hoy viernes 26 de junio de 2026 no hay farmacias de guardia registradas en las zonas habituales ni para el turno nocturno. A continuación, repasamos la información por áreas, para que puedas planificar la visita con tiempo.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy, viernes 26 de junio de 2026.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy, viernes 26 de junio de 2026.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada para el turno nocturno o 24 horas en Ceuta en la fecha indicada.

Si necesitas medicación durante el día o especialmente por la noche, intenta acudir con la receta médica preparada y, si es posible, con toda la información relevante (nombre del medicamento, dosis y pauta). Esto ayuda a agilizar la atención y a evitar demoras, sobre todo cuando hay menos disponibilidad. En cualquier caso, confirma con antelación la situación del servicio cuando te sea posible.