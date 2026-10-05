MADRID.— El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha descartado la petición de medidas cautelarísimas presentada por la Comunidad de Madrid para forzar el desalojo urgente de la acampada instalada en la Puerta del Sol. El Ejecutivo regional encabezado por Isabel Díaz Ayuso, cuya sede se encuentra en este punto de la capital, había solicitado requerir a la Delegación del Gobierno y a la Policía Nacional la disolución inmediata de la protesta, iniciada el pasado 26 de septiembre por el Sindicato de Inquilinas en respuesta a la crisis de la vivienda y al desahucio de una anciana en la ciudad.

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En su auto, los magistrados argumentan que, aunque reconocen «circunstancias de especial urgencia», resulta imprescindible escuchar previamente a la Administración General del Estado antes de tomar una determinación sobre la supuesta inactividad denunciada. Asimismo, el tribunal advierte de que un desalojo cautelarísimo podría afectar al derecho fundamental de reunión de los manifestantes y acarrear consecuencias irreversibles o un eventual uso de la fuerza policial.

Pese a denegar la vía de urgencia solicitada por la Comunidad de Madrid, la decisión no da por cerrado el trayecto judicial. El TSJM ha acelerado los plazos de la vía cautelar ordinaria y ha fijado como límite las 09:00 horas del próximo 7 de octubre para que la Fiscalía y la Abogacía del Estado presenten sus alegaciones antes de resolver de forma definitiva sobre el mantenimiento o la disolución de la acampada.

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