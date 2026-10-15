El Campeonato Mundial de Oratoria en Español 2026 ya conoce a quienes disputarán su título. Óscar Rodríguez de Vivero, de la Universidad Carlos III de Madrid, representante de España, y Mariangel Solano Mendoza, de la Universidad Industrial de Santander, por Colombia, han conseguido las dos plazas para la final tras la semifinal celebrada este miércoles en la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), en Cali.

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‹ › Foto 1 de 2 España busca la revancha frente a Colombia por el título mundial de oratoria en español

Organizado por la Liga Española de Debate Universitario (LEDU) y la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria (RLCU), el Mundial celebra su sexta edición con el apoyo de Iberia, Smurfit Westrock, BBVA, Ecoembes, Digitales o Seur, entre otras compañías. La competición ofrece a jóvenes universitarios de distintos países un espacio para compartir sus ideas en español y poner a prueba su capacidad de argumentar, persuadir y hablar en público.

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Los dos finalistas volverán al escenario este jueves 15 de octubre, a las 10:00 horas de Colombia -17:00 en la España peninsular, en el Auditorio Xepia de la UAO. Allí se decidirá quién sucede a la colombiana Sarah Macías Garzón, estudiante de la universidad anfitriona y ganadora de la edición de 2025, celebrada en Melilla, que venció al representante español.

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La semifinal ha reunido a cuatro jóvenes de cuatro países: Óscar Rodríguez de Vivero, de la Universidad Carlos III de Madrid, por España; Matteo Venettoni González, de la Universidad de Almería, por Italia; Mariangel Solano Mendoza, de la Universidad Industrial de Santander, por Colombia; y Robin Jenniel Andrades Espinoza, de la Universidad Americana de Managua, por Nicaragua.

La celebración en Cali permite, además, que la universidad de la vigente campeona reciba a quienes aspiran a tomar su relevo. La UAO acoge dos jornadas que reúnen talento universitario y distintas formas de entender y utilizar una lengua compartida.