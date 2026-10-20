El país vecino se sitúa como el principal receptor de los envíos españoles en agosto con 271.000 toneladas, superando a Francia y Portugal tras concentrar el 16% de las ventas totales al exterior, según los datos oficiales de CORES.

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Las exportaciones españolas de productos petrolíferos con destino a Marruecos registraron un fuerte incremento durante el mes de agosto de 2026. Según las estadísticas actualizadas por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), los envíos hacia el país vecino alcanzaron las 271.000 toneladas, lo que supone un repunte del 50,6% en comparación con las 180.000 toneladas contabilizadas en el mes de julio. Este incremento intermensual representa un aumento neto de 91.000 toneladas adicionales situando a Marruecos como el primer mercado de destino para estos productos.

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Con este volumen de operaciones, el mercado marroquí se posicionó por delante de los socios comunitarios habituales en la recepción de estos combustibles. Francia se situó en segundo lugar al recibir 207.000 toneladas durante el mismo periodo, mientras que Portugal ocupó la tercera posición con 186.000 toneladas. En el cómputo global, España exportó un total de 1,698 millones de toneladas de productos petrolíferos a lo largo de agosto, de las cuales aproximadamente el 16% tuvo como destino final el mercado de Marruecos.

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El gasóleo canaliza el repunte de los envíos al mercado marroquí

El elemento determinante en la expansión de las ventas al exterior ha sido el comportamiento del gasóleo. Las exportaciones de este carburante específico con destino a Marruecos pasaron de las 83.000 toneladas registradas en julio a las 161.000 toneladas computadas en agosto. Esta variación se traduce en un crecimiento mensual del 94%, motivado por el envío de 78.000 toneladas adicionales en el transcurso de un único mes.

La importancia de este combustible en el flujo comercial exterior se refleja en su peso relativo sobre el conjunto de las operaciones. En agosto, España exportó un total de 666.000 toneladas de gasóleo a nivel mundial, de las cuales Marruecos absorbió el 24,2%. Por detrás del mercado marroquí se situaron Francia, con 108.000 toneladas recibidas, y Portugal, con 94.000 toneladas. De este modo, el gasóleo representó el 59,4% de la totalidad de los productos petrolíferos enviados por España a Marruecos en dicho periodo, explicando la mayor parte del repunte experimentado por las ventas globales a la nación norteafricana.