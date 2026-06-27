Tras asegurar el liderato del Grupo H frente a Uruguay, el conjunto español iniciará las eliminatorias en Los Ángeles y ya sabe qué ciudades pisará si llega a la gran final de New Jersey.
España ya ha hecho los deberes. Con la victoria por 1-0 ante Uruguay, la Selección ha abrochado matemáticamente la primera plaza del Grupo H. El liderato no solo da tranquilidad deportiva, sino que define por completo el mapa de carretera y logístico del equipo de cara a las eliminatorias del Mundial 2026. A partir de ahora, cada partido es una final y el destino final está fijado en el MetLife Stadium de New Jersey el próximo 19 de julio.
Toda la hoja de ruta de España comparte una ventaja para los aficionados: todos los partidos clave se disputarán a las 21:00 horas (horario peninsular español).
🗓️ El calendario de España hacia la gloria
Si el combinado nacional logra avanzar ronda tras ronda, alternará su fútbol entre las costas y el sur de Estados Unidos:
- Dieciseisavos de final (2 de julio): El debut en los cruces será en el SoFi Stadium de Los Ángeles. ¿El rival? Saldrá del duelo directo entre Austria y Argelia que se disputa este fin de semana.
- Octavos de final (6 de julio): De avanzar, el equipo viajará a Dallas. El cruce sobre el papel apunta a un Colombia, Ghana o Croacia, aunque el orden definitivo dependerá del Portugal-Colombia.
- Cuartos de final (10 de julio): Regreso a Los Ángeles. En el horizonte y tirando de especulación, podría aparecer la selección anfitriona, los Estados Unidos de Mauricio Pochettino.
- Semifinales (14 de julio): Vuelta a Dallas, con una hipotética y durísima batalla de fondo frente a Francia.
- Gran Final (19 de julio): El partido por la corona mundial se jugará en New Jersey.
⚠️ El plan B: En caso de caer eliminados en la semifinal del día 14, España se desplazaría a Miami para jugar el partido por el tercer y cuarto puesto el sábado 18 de julio a las 23:00 horas.
Resumen del calendario (Hora española):
|Ronda
|Fecha
|Sede
|Posible Rival / Contexto
|Hora (CEST)
|Dieciseisavos
|2 de julio
|Los Ángeles
|Austria o Argelia
|21:00 h
|Octavos
|6 de julio
|Dallas
|Colombia / Ghana / Croacia
|21:00 h
|Cuartos
|10 de julio
|Los Ángeles
|Estados Unidos (hipotético)
|21:00 h
|Semifinal
|14 de julio
|Dallas
|Francia (hipotético)
|21:00 h
|3º y 4º puesto
|18 de julio
|Miami
|En caso de perder semis
|23:00 h
|Final
|19 de julio
|New Jersey
|Por el título mundial
|21:00 h
La Selección ya ha cumplido con la primera fase. Ahora empieza el verdadero Mundial, donde el margen de error es cero y las maletas ya están listas para cruzar Norteamérica.