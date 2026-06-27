Tras asegurar el liderato del Grupo H frente a Uruguay, el conjunto español iniciará las eliminatorias en Los Ángeles y ya sabe qué ciudades pisará si llega a la gran final de New Jersey.

España ya ha hecho los deberes. Con la victoria por 1-0 ante Uruguay, la Selección ha abrochado matemáticamente la primera plaza del Grupo H. El liderato no solo da tranquilidad deportiva, sino que define por completo el mapa de carretera y logístico del equipo de cara a las eliminatorias del Mundial 2026. A partir de ahora, cada partido es una final y el destino final está fijado en el MetLife Stadium de New Jersey el próximo 19 de julio.

Toda la hoja de ruta de España comparte una ventaja para los aficionados: todos los partidos clave se disputarán a las 21:00 horas (horario peninsular español).

🗓️ El calendario de España hacia la gloria

Si el combinado nacional logra avanzar ronda tras ronda, alternará su fútbol entre las costas y el sur de Estados Unidos:

Dieciseisavos de final (2 de julio): El debut en los cruces será en el SoFi Stadium de Los Ángeles . ¿El rival? Saldrá del duelo directo entre Austria y Argelia que se disputa este fin de semana.

El debut en los cruces será en el . ¿El rival? Saldrá del duelo directo entre que se disputa este fin de semana. Octavos de final (6 de julio): De avanzar, el equipo viajará a Dallas . El cruce sobre el papel apunta a un Colombia, Ghana o Croacia, aunque el orden definitivo dependerá del Portugal-Colombia.

De avanzar, el equipo viajará a . El cruce sobre el papel apunta a un Colombia, Ghana o Croacia, aunque el orden definitivo dependerá del Portugal-Colombia. Cuartos de final (10 de julio): Regreso a Los Ángeles . En el horizonte y tirando de especulación, podría aparecer la selección anfitriona, los Estados Unidos de Mauricio Pochettino.

Regreso a . En el horizonte y tirando de especulación, podría aparecer la selección anfitriona, los Estados Unidos de Mauricio Pochettino. Semifinales (14 de julio): Vuelta a Dallas , con una hipotética y durísima batalla de fondo frente a Francia.

Vuelta a , con una hipotética y durísima batalla de fondo frente a Francia. Gran Final (19 de julio): El partido por la corona mundial se jugará en New Jersey.

⚠️ El plan B: En caso de caer eliminados en la semifinal del día 14, España se desplazaría a Miami para jugar el partido por el tercer y cuarto puesto el sábado 18 de julio a las 23:00 horas.

Resumen del calendario (Hora española):

Ronda Fecha Sede Posible Rival / Contexto Hora (CEST) Dieciseisavos 2 de julio Los Ángeles Austria o Argelia 21:00 h Octavos 6 de julio Dallas Colombia / Ghana / Croacia 21:00 h Cuartos 10 de julio Los Ángeles Estados Unidos (hipotético) 21:00 h Semifinal 14 de julio Dallas Francia (hipotético) 21:00 h 3º y 4º puesto 18 de julio Miami En caso de perder semis 23:00 h Final 19 de julio New Jersey Por el título mundial 21:00 h

La Selección ya ha cumplido con la primera fase. Ahora empieza el verdadero Mundial, donde el margen de error es cero y las maletas ya están listas para cruzar Norteamérica.