El sorteo de Euromillones se celebra hoy, viernes 2 de octubre, a las 21:00. Podrás seguirlo en directo en esta misma página, con la señal oficial del sorteo y la combinación ganadora en cuanto terminen de salir las bolas.

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Resultado del sorteo anterior: Euromillones del 29 de septiembre: combinación ganadora y premios

¿A qué hora es el sorteo de Euromillones hoy?

El sorteo de Euromillones de hoy, viernes 2 de octubre, está previsto a las 21:00 (hora peninsular, la misma que en Ceuta). Euromillones se sortea los martes y viernes.

Hasta qué hora se puede jugar hoy

Las apuestas para el sorteo de hoy se pueden validar hasta las 20:30.

Dónde seguir el sorteo

En esta misma página: la actualizamos con la combinación ganadora en cuanto salen las bolas y, después, con el reparto de premios.

¿Cuánto hay en el bote de Euromillones hoy?

El bote de Euromillones para el sorteo de hoy es de 28 millones de euros. La cifra crece porque en los últimos 8 sorteos nadie acertó la primera categoría.

Cómo comprobar tu boleto de Euromillones

Compara los números de tu boleto con la combinación ganadora de esta página. Hay premio desde 2 números acertados, o con 1 número y las 2 estrellas.

El resultado solo es definitivo cuando Loterías y Apuestas del Estado publica el escrutinio oficial: antes de dar un premio por seguro, comprueba el boleto en una administración o en la web oficial.

Los premios de más de 40.000 euros tributan con un gravamen especial del 20 % sobre la parte que supera esa cantidad, que se retiene al cobrarlos. El plazo para cobrar es de tres meses desde el día siguiente al sorteo.

Cómo se juega a Euromillones y cuánto cuesta

Se eligen 5 números del 1 al 50 y 2 estrellas del 1 al 12. Cada apuesta cuesta 2,50 euros e incluye la participación en El Millón, que reparte un millón de euros a un código en España en cada sorteo.

Categorías de premios

1.ª: 5 números + 2 estrellas

2.ª: 5 + 1

3.ª: 5 + 0

4.ª: 4 + 2

5.ª: 4 + 1

6.ª: 3 + 2

7.ª: 4 + 0

8.ª: 2 + 2

9.ª: 3 + 1

10.ª: 3 + 0

11.ª: 1 + 2

12.ª: 2 + 1

13.ª: 2 + 0

Último resultado de Euromillones (martes 29 de septiembre)

En el sorteo anterior, celebrado el martes 29 de septiembre, la combinación ganadora fue 4, 7, 12, 31, 44 y las estrellas 8 y 11. No hubo acertantes de primera categoría. Consulta el reparto de premios de ese sorteo.

Próximo sorteo de Euromillones

El próximo sorteo de Euromillones es el martes 6 de octubre, a las 21:00. Todos los resultados están en Euromillones: últimos resultados.

Esta página se actualiza con los datos de Loterías y Apuestas del Estado; los únicos resultados oficiales son los que publica SELAE. Juega con responsabilidad: el juego está prohibido a menores de 18 años.