Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el jueves 1 de octubre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y ONCE.
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Lotería Nacional
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Primer premio: 81544 — 30.000 € al décimo
Segundo premio: 11864 — 6.003 € al décimo
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Reintegros: 3, 4, 9
Extracciones de cuatro cifras: 1484 · 6705 · 8565 · 9138
Extracciones de tres cifras: 106 · 369 · 516 · 533 · 537 · 790 · 991
Extracciones de dos cifras: 10 · 25 · 33 · 33 · 44 · 49 · 81 · 88 · 96
La Primitiva
📊 Todos los resultados de La Primitiva →
04 · 14 · 16 · 22 · 33 · 45
Complementario: 46
Reintegro: 7
Joker: 6965325
Bonoloto
📊 Todos los resultados de Bonoloto →
05 · 15 · 18 · 24 · 35 · 41
Complementario: 09
Reintegro: 5
EuroDreams
06 · 09 · 12 · 21 · 36 · 37
Número Sueño: 03
ONCE
Mi día de la ONCE
19 de diciembre de 1936 · número de la suerte 04
Super 11
01, 10, 15, 16, 20, 26, 33, 34, 41, 44, 45, 47, 52, 55, 73, 74, 75, 76, 81, 83 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
355 — Último sorteo del día (21:15)
Cupón Diario
12040 — Serie 011 — 500.000 € — Reintegros 1 / 0
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.