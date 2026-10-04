La Familia Real española está formada por el rey Felipe VI, la reina Letizia, sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía, además de los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía. La Constitución establece sus funciones institucionales y el orden de sucesión a la Corona.

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La Familia Real española representa a la institución de la Corona, una de las instituciones del Estado recogidas en la Constitución Española. Su principal función es ejercer la representación del Estado en los actos oficiales y desarrollar las tareas institucionales asignadas al monarca.

Desde la proclamación de Felipe VI como rey en 2014, la Familia Real está formada por el rey, la reina, la heredera de la Corona y la segunda hija de los monarcas.

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El rey Felipe VI

Felipe VI es el jefe del Estado y rey de España desde el 19 de junio de 2014, cuando sucedió a su padre, Juan Carlos I.

Entre sus funciones constitucionales se encuentran representar al Estado español, sancionar y promulgar las leyes, convocar elecciones en los casos previstos por la Constitución, proponer al candidato a la Presidencia del Gobierno tras las elecciones y ejercer la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas.

El rey también desarrolla una importante actividad diplomática mediante visitas oficiales, encuentros con representantes internacionales y actos relacionados con la imagen exterior de España.

La reina Letizia

Letizia Ortiz es la reina consorte de España desde la proclamación de Felipe VI. Como esposa del rey, acompaña al monarca en numerosos actos oficiales y desarrolla una agenda institucional propia.

Sus actividades se centran especialmente en ámbitos sociales, culturales, educativos y relacionados con la salud, además de participar en actos de representación nacional e internacional.

La princesa Leonor

Leonor de Borbón es la princesa de Asturias y heredera de la Corona española. Como primera en la línea de sucesión, está llamada a convertirse en la futura reina de España.

La princesa Leonor participa progresivamente en actos institucionales y recibe formación orientada a sus futuras responsabilidades como jefa del Estado.

También ha iniciado su preparación militar, siguiendo la tradición vinculada a la condición del monarca como capitán general de las Fuerzas Armadas.

La infanta Sofía

Sofía de Borbón es la segunda hija de los reyes Felipe VI y Letizia. Tras su hermana Leonor, ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión al trono.

Al igual que otros miembros de la Familia Real, participa en algunos actos oficiales y acompaña a sus padres y hermana en determinadas actividades institucionales.

Los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía

Juan Carlos I fue rey de España desde 1975 hasta su abdicación en 2014, cuando cedió la Corona a su hijo Felipe VI.

Tras la abdicación, mantuvo el título de rey emérito. Su esposa, Sofía de Grecia, fue reina consorte durante su reinado y continúa vinculada a actividades institucionales y de representación.

Orden de sucesión al trono de España

La Constitución Española establece que la sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación.

Actualmente, el orden de sucesión es:

Princesa Leonor de Borbón, princesa de Asturias. Infanta Sofía de Borbón. Infanta Elena de Borbón. Infanta Cristina de Borbón. Sus respectivos descendientes según las reglas constitucionales.

La Constitución establece preferencia del varón sobre la mujer en el mismo grado de sucesión, una norma que ha generado debate político y social y que requeriría una reforma constitucional para modificarse.

Qué funciones tiene la Familia Real

Los miembros de la Familia Real no gobiernan ni toman decisiones políticas. Sus funciones son principalmente institucionales y representativas.

Entre sus actividades habituales se encuentran:

Representación del Estado en actos oficiales.

Visitas institucionales dentro y fuera de España.

Apoyo a iniciativas sociales, culturales y científicas.

Participación en ceremonias oficiales.

La Corona forma parte de la estructura constitucional española y sus funciones están reguladas por la Carta Magna.