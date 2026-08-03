3 de agosto de 2026: farmacias de guardia en Ceuta publicadas por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta.
La lista facilita localizar la farmacia correspondiente por zona con su dirección y teléfono. Consulta los datos antes de salir para evitar desplazamientos innecesarios y planificar la visita fuera del horario habitual.
Zona Centro
- HISPANIA (Centro) — C/ Alcalde Fructuoso Miaja, nº 14 — 956 51 25 30
Campo Exterior
- PUYA C.B. (Campo Exterior — también en turno de noche) — C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) — 956 50 04 20
Lleva la receta médica (o una foto/copia) para agilizar la dispensación; en el turno nocturno tener la documentación lista reduce el tiempo de espera.