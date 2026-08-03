Este lunes, 3 de agosto de 2026, la AEMET registra en Ceuta una máxima de 34°C, mínima de 22°C y viento del oeste a 20 km/h.
El cielo estará poco nuboso y la sensación térmica llegará a 30°C. La probabilidad de precipitación es del 0%; la humedad oscilará entre 45% y 85%. El índice UV alcanzará 9, un nivel alto especialmente entre las 12:00 y las 16:00, horas en las que conviene reducir la exposición directa.
Previsión para los próximos días
Patrón similar durante la semana: calor y predominarán los cielos despejados.
Martes 4 de agosto: máxima 32°C, mínima 21°C, cielo despejado y viento del oeste a 25 km/h.
Miércoles 5 de agosto: máxima 27°C, mínima 21°C, cielo despejado y viento del oeste a 25 km/h.
Jueves 6 de agosto: máxima 28°C, mínima 22°C. AEMET no había actualizado la intensidad del viento para esa jornada; consulte su aviso más reciente para precisión.
Resumen del día en Ceuta
- Temperatura máxima: 34°C
- Temperatura mínima: 22°C
- Estado del cielo: Poco nuboso
- Viento: O (oeste) a 20 km/h
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Humedad: entre 45% y 85%
- Índice UV máximo: 9
Recomendaciones
Protección solar: crema con factor SPF 30 o superior, gafas y sombrero; evita la exposición directa entre las 12:00 y las 16:00. Mantén la hidratación y precaución en desplazamientos largos: el viento del oeste puede aumentar la incomodidad en moto o en vehículos ligeros.