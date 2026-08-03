Este lunes, 3 de agosto de 2026, la AEMET registra en Ceuta una máxima de 34°C, mínima de 22°C y viento del oeste a 20 km/h.

El cielo estará poco nuboso y la sensación térmica llegará a 30°C. La probabilidad de precipitación es del 0%; la humedad oscilará entre 45% y 85%. El índice UV alcanzará 9, un nivel alto especialmente entre las 12:00 y las 16:00, horas en las que conviene reducir la exposición directa.

Previsión para los próximos días

Patrón similar durante la semana: calor y predominarán los cielos despejados.

Martes 4 de agosto: máxima 32°C, mínima 21°C, cielo despejado y viento del oeste a 25 km/h.

Miércoles 5 de agosto: máxima 27°C, mínima 21°C, cielo despejado y viento del oeste a 25 km/h.

Jueves 6 de agosto: máxima 28°C, mínima 22°C. AEMET no había actualizado la intensidad del viento para esa jornada; consulte su aviso más reciente para precisión.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 34°C

34°C Temperatura mínima: 22°C

22°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: O (oeste) a 20 km/h

O (oeste) a 20 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: entre 45% y 85%

entre 45% y 85% Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Protección solar: crema con factor SPF 30 o superior, gafas y sombrero; evita la exposición directa entre las 12:00 y las 16:00. Mantén la hidratación y precaución en desplazamientos largos: el viento del oeste puede aumentar la incomodidad en moto o en vehículos ligeros.