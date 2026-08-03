AEMET prevé hasta 100% de probabilidad de lluvia en A Coruña este lunes 3 de agosto de 2026; las temperaturas oscilarán entre 27°C en la cornisa cantábrica y 37°C en el centro peninsular.

Según los datos municipales extraídos de los XML públicos de AEMET por capital, el termómetro se mueve entre los citados 27°C y 37°C. Por la tarde la nubosidad puede aumentar en puntos del norte y del interior, y el viento soplará con rachas moderadas en varias zonas.

Norte peninsular

La inestabilidad será más acusada en el norte. En Bilbao (29°C / 18°C) se espera muy nuboso con lluvia escasa, viento N a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 65%. En Coruña, A (27°C / 18°C) el pronóstico indica muy nuboso con lluvia escasa, viento SO 15 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

Centro peninsular

Predominará el calor con nubes variables. En Madrid (33°C / 22°C) se esperan intervalos nubosos, viento SO 20 km/h y probabilidad de lluvia del 30%. En Zaragoza (37°C / 24°C) también habrá intervalos nubosos y viento en calma (C 0 km/h), con probabilidad de lluvia del 30%.

Sur peninsular

El sur presenta ambiente cálido y nubosidad intermitente. En Ceuta (34°C / 22°C) se registra poco nuboso, viento O 20 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. En Sevilla (36°C / 22°C) habrá intervalos nubosos, viento SO 15 km/h y probabilidad de lluvia del 10%.

Mediterráneo

La franja mediterránea combina temperaturas elevadas con cobertura nubosa en momentos. En Barcelona (31°C / 24°C) se prevé nuboso, viento E 15 km/h y probabilidad de lluvia del 10%. En València (31°C / 24°C) dominarán las nubes altas, viento E 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Islas Baleares

En Baleares el cielo tenderá a nubes altas sin previsión de precipitación. En Palma (33°C / 22°C) AEMET pronostica nubes altas, viento S 15 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Islas Canarias

El archipiélago canario mantendrá estabilidad según los datos por capital. En Las Palmas de Gran Canaria (29°C / 25°C) se espera despejado, viento N 25 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Recomendaciones

Si viajas al norte (especialmente Bilbao y Coruña, A ), lleva protección frente a la lluvia; la probabilidad llega al 100% en A Coruña.

y ), lleva protección frente a la lluvia; la probabilidad llega al en A Coruña. En el centro y el sur, planifica actividades evitando las horas de más calor: hay máximas de 36-37°C en algunas capitales; hidrátate y busca sombra.

en algunas capitales; hidrátate y busca sombra. En zonas sin lluvia (Baleares y Canarias, con 0%) puedes aprovechar el día, pero no descuides la protección solar.

La mayor probabilidad de precipitación se concentra en el norte; el resto del país permanecerá mayoritariamente seco o con lluvias poco probables.