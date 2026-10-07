El líder del Partido Popular plantea interconectar los médicos del INSS con las mutuas y contratar más personal evaluador para atajar un coste económico que sitúa en 31.000 millones de euros anuales.

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MADRID — El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha situado la lucha contra el absentismo laboral como uno de los ejes de su propuesta económica. Durante su intervención en el Congreso de la Empresa Familiar, el dirigente conservador defendió la necesidad de implementar incentivos fiscales y bonificaciones para aquellas empresas que logren reducir los índices de bajas temporales entre sus plantillas, admitiendo que se trata de un debate complejo que aborda «asumiendo que no le va a dar un solo voto».

Feijóo sustentó su diagnóstico en la evolución del volumen de ausencias laborales registradas en los últimos años. Según los datos expuestos por el líder popular, la media de trabajadores que faltaban diariamente a su puesto en 2018 se situaba en 450.000 personas, una cifra que contrapuso con los 1,2 millones contabilizados en 2025. En términos financieros, señaló que el coste asociado al absentismo laboral ha pasado de 13.000 millones de euros a 31.000 millones de euros en el mismo periodo, lo que, a su juicio, representa un lastre directo para la competitividad del tejido productivo y la sostenibilidad de las cuentas públicas.

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Refuerzo del INSS y conexión operativa con las mutuas

Para hacer frente a este repunte de las incapacidades temporales, el programa económico del PP contempla un conjunto de reformas en la gestión médica de los procesos de baja. Entre las principales medidas figura la contratación de un mayor número de médicos evaluadores en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), así como el establecimiento de un sistema de información homogéneo e interconectado entre los profesionales del sistema público de salud y las mutuas colaboradoras.

Asimismo, Feijóo reiteró su propuesta de capacitar a las mutuas para la realización de pruebas diagnósticas y la propuesta de altas médicas en determinadas patologías, buscando agilizar las altas y descongestionar la atención primaria. El candidato defendió que el objetivo de su modelo es «proteger a quien verdaderamente lo necesita» por motivos de salud y, al mismo tiempo, corregir las situaciones de fraude que perjudican tanto a las arcas públicas como a los propios compañeros de trabajo que deben asumir la sobrecarga laboral.