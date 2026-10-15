El Monarca concluye en la ciudad autónoma su visita oficial reafirmando la soberanía española y europea, y reclama a Marruecos una relación de buena vecindad sustentada en la «confianza» y la «responsabilidad».

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El Rey Felipe VI ha lanzado este miércoles desde Melilla un firme mensaje en defensa de la soberanía nacional y de las fronteras europeas, durante la segunda jornada de la visita oficial que ha realizado junto a la Reina Letizia a las dos ciudades autónomas. Tras su intervención del martes en Ceuta, el Jefe del Estado ha enfatizado la trascendencia de la unidad institucional frente a los desafíos recientes y ha advertido de que cualquier amenaza dirigida hacia los límites territoriales de un Estado miembro afecta de forma directa al conjunto de la Unión Europea.

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«Aunque sea una obviedad, es importante reafirmarla: Melilla es España y Melilla es Europa: su frontera es frontera de la Unión; una frontera única, que no distingue flancos ni puntos cardinales, pues se basa en un acervo compartido de derechos, libertades y responsabilidades ciudadanas», ha manifestado Don Felipe. En un discurso condicionado por las consecuencias de la crisis migratoria del verano en Ceuta y las tensiones con Marruecos, el Monarca ha subrayado que «cualquier amenaza a la frontera de un estado miembro lo es, por tanto, al conjunto de la UE».

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Defensa de los valores democráticos y firmeza institucional

Durante su alocución, el Rey ha reivindicado los principios que rigen el proyecto comunitario y ha lanzado una advertencia sobre la determinación de las instituciones para preservar el marco de convivencia. «Los españoles, los europeos, somos miembros orgullosos de una Unión que cree firmemente en el imperio de la ley y en la dignidad de la persona», ha señalado el Jefe del Estado, añadiendo a continuación: «Pero que nadie confunda esas convicciones con debilidad. Estamos preparados para defender nuestros valores y nuestras libertades».

Asimismo, el Monarca ha hecho referencia a las complicadas semanas vividas recientemente en Ceuta y Melilla, realizando un llamamiento expreso a la colaboración entre las distintas administraciones públicas. «Los hechos de estas últimas semanas, en Ceuta y, en cierta medida, aquí en Melilla, nos recuerdan la importancia de seguir trabajando unidos», ha aseverado. Don Felipe ha defendido que las discrepancias políticas deben acompañarse de «la unidad institucional y la búsqueda del entendimiento» para garantizar la estabilidad, al tiempo que ha reconocido la inquietud de los melillenses y ha agradecido la labor de los servidores públicos encargados de la seguridad, la convivencia y los servicios fundamentales.

Exigencia de confianza y responsabilidad a Marruecos

El discurso del Rey ha dedicado también un apartado significativo a las relaciones bilaterales con el Reino de Marruecos. Al definir a Melilla como una ciudad «donde África y Europa se tocan», Don Felipe ha defendido la necesidad de que España y el país vecino velen siempre por «construir y preservar una relación de buena vecindad» orientada hacia «un futuro de provecho mutuo a través de la paz, la seguridad, la estabilidad y la cooperación».

No obstante, el Monarca ha fijado una condición indispensable para alcanzar dicho entendimiento bilateral: «Eso exige confianza y responsabilidad, basadas en la buena fe». Tras expresar su convencimiento de que este marco de relación es posible y deseable, el Jefe del Estado ha apelado a trabajar activamente para consolidarlo.

Cercanía con los ciudadanos de Melilla

Don Felipe ha querido transmitir la cercanía de la Corona a los habitantes de Melilla, señalando que el viaje oficial estaba proyectado para este mismo año antes incluso de los sucesos estivales. «La Reina y yo estábamos deseando estar aquí, en Melilla, con todos vosotros», ha afirmado, poniendo en valor la diversidad cultural de la ciudad y recordando el respaldo de España y de la Unión Europea.

«Merecéis sentir más a menudo —también a través de vuestros Reyes— el abrazo y la cercanía de todos los españoles. No a pesar de vivir aquí, sino precisamente por eso», ha destacado el Monarca. Don Felipe y Doña Letizia han concluido su estancia con la promesa de regresar en el futuro, cerrando la visita oficial con vivas a Melilla y a España.