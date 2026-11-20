El Galatasaray – Aston Villa se juega el martes 24 de noviembre a las 18:45 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en Movistar Liga de Campeones 1.

Partido: Galatasaray – Aston Villa

Galatasaray – Aston Villa Competición: Champions League, jornada 5

Champions League, jornada 5 Fecha: martes 24 de noviembre

martes 24 de noviembre Hora: 18:45 (hora peninsular)

18:45 (hora peninsular) Canal de TV: Movistar Liga de Campeones 1

Movistar Liga de Campeones 1 Estadio: Rams Park (Istanbul)

El Galatasaray se enfrenta al Aston Villa en la jornada 5 de la Champions League en el estadio Rams Park de Estambul. El equipo turco ocupa la 18ª posición con 6 puntos tras 4 partidos, habiendo anotado 8 goles y recibido 9. En sus últimos encuentros, el Galatasaray ha conseguido 2 victorias y 2 derrotas. Por su parte, el Aston Villa se sitúa en la 6ª posición con 9 puntos, con un balance de 12 goles a favor y 6 en contra. En sus últimos 4 partidos, el equipo inglés ha logrado 3 victorias y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Galatasaray: 18º con 6 puntos en 4 partidos (8 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 4 partidos: 2 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: V-V-D-D)

Aston Villa: 6º con 9 puntos en 4 partidos (12 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 4 partidos: 3 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D-V-V-V)

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