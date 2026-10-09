El Galatasaray – Barcelona se juega el martes 13 de octubre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en Movistar Liga de Campeones. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Galatasaray – Barcelona

Galatasaray – Barcelona Competición: Champions League, jornada 2

Champions League, jornada 2 Fecha: martes 13 de octubre

martes 13 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Movistar Liga de Campeones

Movistar Liga de Campeones Estadio: Rams Park (Istanbul)

El Galatasaray se enfrenta al Barcelona en la jornada 2 de la Champions League en el estadio Rams Park de Estambul. El equipo turco ocupa la 30ª posición con 0 puntos tras haber disputado un partido, en el que ha marcado 1 gol y ha recibido 3. Por su parte, el Barcelona se sitúa en la 3ª posición con 3 puntos, habiendo anotado 5 goles y concedido 1 en su único encuentro hasta la fecha. Ambos equipos buscarán sumar puntos en esta crucial fase de grupos.

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Así llegan los equipos

Galatasaray: 30º con 0 puntos en 1 partidos (1 goles a favor y 3 en contra); en sus últimos 1 partidos: 0 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D)

Barcelona: 3º con 3 puntos en 1 partidos (5 goles a favor y 1 en contra); en sus últimos 1 partidos: 1 victoria, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V)

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