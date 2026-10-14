El Girona – Andorra se juega el domingo 18 de octubre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Girona – Andorra

Girona – Andorra Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 10

LaLiga Hypermotion, jornada 10 Fecha: domingo 18 de octubre

domingo 18 de octubre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadio Municipal de Montilivi (Girona)

El Estadio Municipal de Montilivi acogerá el encuentro de la jornada 10 de LaLiga Hypermotion entre Girona y Andorra. El Girona, actualmente en 7ª posición con 15 puntos tras 9 partidos, ha anotado 15 goles y ha recibido 9, mostrando un rendimiento mixto en sus últimos cinco encuentros con 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Por su parte, el Andorra ocupa el 17º lugar con 10 puntos, habiendo marcado 13 goles y encajado 15, y llega con 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos.

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Así llegan los equipos

Girona: 7º con 15 puntos en 9 partidos (15 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: E-E-V-V-D)

Andorra: 17º con 10 puntos en 9 partidos (13 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: V-E-V-D-D)

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