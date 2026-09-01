El Gobierno de España ha movilizado un total de 309 millones de euros con el objetivo de apoyar la economía de Ceuta, así como para reforzar la seguridad y los servicios en la ciudad autónoma.

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Entre las medidas anunciadas, se han dispuesto más de 3.400 plazas adicionales para atender a personas migrantes que llegan a Ceuta, así como nuevos espacios para la acogida y para agilizar los trámites administrativos pertinentes.

Esta iniciativa se enmarca en un Real Decreto-ley que busca medidas urgentes de carácter social y económico para la ciudad de Ceuta, y espera mejorar la gestión de la situación migratoria y social de la región.

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