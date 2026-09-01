El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que activa medidas urgentes de apoyo a Ceuta, lo que supone una movilización de 309 millones de euros, equivalente al 16% del PIB ceutí.

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De esta cantidad, se destinarán 21 millones de euros a servicios esenciales, 90 millones a seguridad, 118 millones a la acogida y 80 millones al alivio para empresas y trabajadores de la ciudad autónoma.

Este plan de choque responde a la necesidad de reforzar la economía y los servicios públicos en Ceuta, buscando mejorar la calidad de vida y la seguridad de sus ciudadanos en el año 2026.

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