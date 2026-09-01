El IBEX 35 cerró el martes, 1 de septiembre de 2026 en 19.824,00 puntos, una caída de 150,10 puntos (-0,75%) tras abrir en 19.984,80 y registrar un máximo intradía en 19.999,00 y un mínimo en 19.734,70.

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Tras un impulso inicial, el selectivo fue cediendo posiciones durante la sesión y no logró recuperar el cierre del día anterior (19.974,10), consolidando presión vendedora en el corto plazo.

Cómo cerró el IBEX 35

Los datos de Yahoo Finance muestran que el diferencial entre apertura y cierre refleja un movimiento descendente sostenido, con la segunda mitad de la jornada dominada por ventas.

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En términos de sesión, el IBEX 35:

Abrió en 19.984,80 puntos.

en 19.984,80 puntos. Marcó máximo intradía en 19.999,00.

intradía en 19.999,00. Registró mínimo en 19.734,70.

en 19.734,70. Cerró en 19.824,00 puntos.

en 19.824,00 puntos. Variación: -150,10 puntos (-0,75%).

Técnicamente, el índice se aleja del cierre precedente y vuelve a poner distancia con la cota de 20.000. Hubo intentos de recuperación, pero no se sostuvieron y el mercado optó por la prudencia.

Fuente: “IBEX 35” en Yahoo Finance (martes, 1 de septiembre de 2026).

Evolución de la semana

La semana muestra altibajos: tras cerrar por encima de 20.000 el 26 de agosto, el índice alternó subidas y correcciones y ha ido perdiendo tracción en las sesiones posteriores.

En las últimas cinco sesiones, el comportamiento quedó así:

2026-08-26 : cierre en 20.067,30 (apertura 20.109,90; máx 20.178,50; mín 20.065,90).

: cierre en 20.067,30 (apertura 20.109,90; máx 20.178,50; mín 20.065,90). 2026-08-27 : cierre en 19.881,60 (apertura 20.073,60; máx 20.091,60; mín 19.845,60).

: cierre en 19.881,60 (apertura 20.073,60; máx 20.091,60; mín 19.845,60). 2026-08-28 : cierre en 20.041,90 (apertura 20.024,30; máx 20.085,60; mín 19.944,70).

: cierre en 20.041,90 (apertura 20.024,30; máx 20.085,60; mín 19.944,70). 2026-08-31 : cierre en 19.974,10 (apertura 20.070,60; máx 20.135,60; mín 19.974,10).

: cierre en 19.974,10 (apertura 20.070,60; máx 20.135,60; mín 19.974,10). 2026-09-01: cierre en 19.824,00 (apertura 19.984,80; máx 19.999,00; mín 19.734,70).

La secuencia evidencia dificultad para consolidar por encima de 20.000: tras un cierre fuerte el 26 de agosto llegó una corrección el 27, recuperación parcial el 28 y moderación el 31, cerrando finalmente por debajo de 19.900 el 1 de septiembre.

Para el inversor, esto suele traducirse en que los mínimos intradía marcan puntos de atención y que cualquier catalizador —datos macro, movimientos en tipos o resultados empresariales— podría alterar el tono del mercado.

Euríbor y mercados

El Euríbor y el coste de la financiación siguen siendo factores de referencia para la valoración de bancos y activos sensibles a tipos. En la jornada no se publicaron cifras nuevas sobre el indicador, pero las expectativas sobre la política monetaria condicionan la renta fija y el apetito por el riesgo.

La transmisión a la bolsa opera por la valoración de flujos descontados, la prudencia en carteras explícitamente cíclicas y la sensibilidad de los sectores financieros; una sesión en rojo encaja con un mercado que busca un nuevo impulso.

De cara a las próximas sesiones, los operadores vigilarán si el IBEX frena el descenso y recupera niveles perdidos o si el mínimo intradía de 19.734,70 se consolida como referencia de soporte.

Cierre: 19.824,00 puntos (-0,75%). Tendencia: a la baja. Fuente: Yahoo Finance.

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