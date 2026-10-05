El secretario general del PP ceutí señala la inmigración, la amnistía y la corrupción como las verdaderas razones para acudir a las urnas el 29-N

CEUTA. — El secretario general del PP de Ceuta, Guillermo Martínez, ha criticado duramente la intervención institucional con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la convocatoria anticipada de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. El dirigente popular lamentó la falta de sensibilidad hacia la ciudad autónoma, denunciando que no hubo «ni una sola mención a Ceuta» para justificar el llamamiento a las urnas.

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A través de un mensaje público, Martínez contrapuso el relato del Ejecutivo con las que considera las causas reales que precipitan el final de la legislatura, entre las que situó en primer plano la presión migratoria sobre la ciudad y el deterioro de la situación política e institucional del país.

MÁXIMA RESPONSABILIDAD ANTE LA CITA DEL 29-N

El secretario general de los populares ceutíes ha desgranado los motivos que, a juicio de su formación, hacen indispensable una alternativa de gobierno:

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