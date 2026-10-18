Hazte Oír ha anunciado su intención de presentar una querella contra los magistrados del Tribunal Constitucional que respalden la concesión de medidas cautelarísimas solicitadas por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Estas medidas buscan levantar la suspensión del voto para determinados nacionalizados bajo la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos.

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Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír, ha declarado que la asociación defenderá la legalidad y unas elecciones limpias hasta el final. La organización considera que Gabilondo actúa en defensa del Partido Socialista al promover el levantamiento de las cautelas impuestas por el Tribunal Supremo.

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Querella por prevaricación

Hazte Oír sostiene que levantar las cautelas del Supremo sería un ataque al Estado de Derecho y ha advertido que no retrocederán en su defensa de la justicia y la legalidad. La asociación ya presentó una denuncia contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y otros seis magistrados por presunta prevaricación relacionada con la amnistía al delito de malversación.

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Además, Hazte Oír ha presentado un escrito de personación y oposición ante el Constitucional para mantener las cautelas del Supremo y denegar su suspensión sin audiencia de las partes. Subsidiariamente, solicita una tramitación urgente con audiencia e información de la oficina del censo electoral.

Acciones adicionales y apoyo ciudadano

La asociación ha puesto a disposición de los ciudadanos un modelo de queja al Defensor del Pueblo para supervisar el cumplimiento administrativo de las medidas del Supremo. El pasado viernes, entregaron a la Junta Electoral Central más de 89,000 firmas solicitando una auditoría independiente del sistema de recuento provisional y garantías sobre las inscripciones censales afectadas.

Por su parte, Vox también ha solicitado al Tribunal Constitucional que impida al Gobierno de Pedro Sánchez realizar un fraude electoral con la Ley de Nietos, instando a inadmitir el recurso del Defensor del Pueblo.