El torneo ATP 500 de Pekín 2026 afronta su recta decisiva con la celebración de un duelo de primer nivel en la penúltima ronda del cuadro individual. Novak Djokovic y Daniil Medvedev saltan a la pista central del certamen chino este lunes 5 de octubre con el objetivo de certificar el acceso a la gran final. El tenista de Belgrado, a sus 39 años y con un palmarés que ostenta 24 títulos de Grand Slam, busca confirmar las buenas sensaciones recuperadas sobre la superficie dura asiática tras una gira norteamericana previa negativa.

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Por su parte, Daniil Medvedev afronta la cita inmerso en una dinámica altamente positiva dentro del circuito profesional. El jugador moscovita llega al cruce como reciente campeón del ATP de Hangzhou y tras completar una trayectoria impoluta en el cuadro pequinés, donde no ha concedido un solo parcial a sus rivales. El choque representa el decimosexto enfrentamiento oficial entre ambos contendientes dentro del circuito ATP.

Horario del partido entre Djokovic y Medvedev en las semifinales de Pekín

El encuentro correspondiente a las semifinales del ATP Pekín 2026 entre Novak Djokovic y Daniil Medvedev ha sido programado para este lunes 5 de octubre. La organización del torneo ha ubicado el choque en la pista principal no antes de las 19:00 horas en el horario local de la capital china.

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Para los aficionados que sigan el desarrollo del torneo desde la Península y el resto del territorio español, el choque arrancará no antes de las 13:00 horas (horario peninsular español). La hora definitiva de inicio queda supeditada a la conclusión de los encuentros previos programados en el mismo turno de la pista central.

Dónde ver en directo por televisión y transmisión en línea el Djokovic – Medvedev

La retransmisión televisiva y en directo de la semifinal entre Novak Djokovic y Daniil Medvedev en España estará a cargo de la plataforma de pago Movistar +. La cadena ofrecerá la cobertura del choque a través de sus canales deportivos especializados destinados a la emisión del circuito de tenis.

De forma complementaria, los usuarios y seguidores que opten por la visualización a través de internet o dispositivos móviles podrán seguir el partido en vivo mediante la plataforma oficial del circuito masculino, TennisTV, que cuenta con los derechos de emisión del torneo de categoría ATP 500.

Trayectoria de los tenistas y balance de enfrentamientos directos

Novak Djokovic alcanzó la penúltima ronda del torneo tras completar su actuación de mayor nivel del año al superar en los cuartos de final al alemán Alexander Zverev por un marcador de 4-6, 6-4 y 6-4. Previamente, el serbio tuvo que exigirse en el apartado físico para superar en primera ronda al portugués Nuno Borges por 6-3 y 7-6(2), además de revertir un marcador adverso en octavos frente al chino Bu Yunchaokete, a quien derrotó por 4-6, 7-6(2) y 6-2.

Por el contrario, la trayectoria de Daniil Medvedev hasta las semifinales del certamen pequinés se ha resuelto de manera directa. El tenista ruso superó su estreno ante el español Pablo Carreño por 6-4 y 6-2, se impuso en los octavos de final al alemán Jan-Lennard Struff con un resultado de 6-4 y 6-3, y selló su plaza en semifinales tras vencer en cuartos de final al argentino Francisco Cerúndolo por 7-6(4) y 6-3.

El historial global de enfrentamientos directos favorece a Novak Djokovic con un balance de 10 victorias frente a 5 triunfos cosechados por Daniil Medvedev. El antecedente más reciente entre ambos tenistas tuvo lugar en la final del US Open 2023, partido en el que el de Belgrado levantó su vigesimocuarto trofeo del Grand Slam. Por su parte, la última victoria de Medvedev ante el serbio se registró en la ronda de semifinales del ATP 500 de Dubái en la temporada 2023.