Lunes 7 de septiembre de 2026: jornada para priorizar gestiones entre casa y trabajo en Ceuta.
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Las previsiones del día invitan a ordenar tareas y medir los ritmos si hoy encadenas trámites fuera de casa o desplazamientos al puesto de trabajo en la ciudad.
Las cartas señalan que es un día propicio para cerrar asuntos pendientes y apostar por una comunicación práctica. Mantén hábitos de sueño y alimentación; escucha antes de responder en lo afectivo; y aplica un método en lo laboral.
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Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Se abre una ventana para retomar el control de tus planes; con calma, la prisa se convierte en resultados.
- Color: rojo apagado
- Amor: buen momento para aclarar expectativas
- Salud: cuida el descanso y la hidratación
- Dinero: mejora si ordenas gastos del mes
- Número de la suerte: 9
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La estabilidad será tu aliada frente a cambios de última hora; atiende los detalles cotidianos.
- Color: verde salvia
- Amor: avances lentos pero sólidos
- Salud: revisa postura y tensión muscular
- Dinero: equilibrio entre ahorro y disfrute
- Número de la suerte: 6
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La mente estará activa; aprovecha para resolver un asunto pendiente, evitando dispersarte.
- Color: azul claro
- Amor: conversación que mejora el entendimiento
- Salud: reduce excesos de cafeína
- Dinero: responde con cabeza a un gasto imprevisto
- Número de la suerte: 3
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
El ambiente favorece lo emocional bien gestionado; dar espacio puede ayudar a ordenar relaciones familiares.
- Color: blanco roto
- Amor: sensibilidad, pero con límites claros
- Salud: protege el sistema digestivo con hábitos regulares
- Dinero: prioridades antes de compras accesorias
- Número de la suerte: 2
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Con el impulso adecuado puedes destacar sin forzar. En Ceuta, una buena planificación te ahorra desplazamientos y tiempo.
- Color: dorado suave
- Amor: señales claras si se habla sin rodeos
- Salud: atención a la energía y al estrés
- Dinero: buena fase para negociar condiciones
- Número de la suerte: 8
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Tu enfoque metódico marca la diferencia: lo imperfecto puede volverse utilizable si organizas las tareas.
- Color: gris perla
- Amor: pequeños gestos que suman confianza
- Salud: revisa rutinas y ordena horarios
- Dinero: controla subscripciones y pagos recurrentes
- Número de la suerte: 5
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El deseo de armonía pide acuerdos concretos: buena intención no sustituye a un plan claro.
- Color: rosa empolvado
- Amor: momento para retomar planes
- Salud: cuida la respiración y la relajación
- Dinero: negocia con calma para evitar prisas
- Número de la suerte: 7
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La jornada pide profundidad y estrategia; enfócate en lo esencial para evitar roces.
- Color: negro azabache
- Amor: sinceridad que fortalece vínculos
- Salud: vigila el descanso nocturno
- Dinero: buena lectura de oportunidades si no te precipitas
- Número de la suerte: 4
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Mueve con propósito y deja atrás lo que no aporta; la motivación funciona mejor con método.
- Color: azul marino
- Amor: favorece la complicidad y las actividades compartidas
- Salud: actividad física moderada y constante
- Dinero: evalúa costes antes de asumir compromisos
- Número de la suerte: 1
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Tu disciplina ayuda a ordenar el día; céntrate en objetivos realistas para notar avance en el trabajo.
- Color: marrón tierra
- Amor: conversación responsable, sin dureza
- Salud: revisa articulaciones y movilidad
- Dinero: avanza con planificación y revisa prioridades
- Número de la suerte: 10
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
En lo social, la comunicación será clave; propone ideas que puedas sostener con acciones concretas.
- Color: turquesa
- Amor: atrae la honestidad y la libertad bien entendida
- Salud: cuida la vista y las pausas
- Dinero: prudencia con apuestas y decisiones rápidas
- Número de la suerte: 12
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La intuición está afinada; úsala para protegerte de distracciones en asuntos cotidianos.
- Color: lila
- Amor: sensibilidad; evita suponer sin preguntar
- Salud: atención al equilibrio emocional
- Dinero: mejor si aguardas antes de decidir
- Número de la suerte: 11
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Consejo astral para hoy
Mejor rendimiento si combinas intención y estructura: elige dos tareas principales, separa lo urgente de lo importante y reserva un momento para hablar con calma en lo afectivo.
En Ceuta, planificar una salida o un trámite evita desplazamientos innecesarios y reduce el estrés de la jornada.