La 2 arranca a las 20:10 con De tapas por España, enlaza El Conde de Montecristo desde las 22:00 y la madrugada cierra con Eraser (Eliminador) a la 01:05.

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Domingo por la tarde-noche suele priorizar una secuencia clara: noticieros y espacios de servicio para la primera franja, seguido por entretenimiento o cine que funciona en bloque. Esa estructura facilita sentarse sin buscar demasiado y dejarse llevar por una línea editorial continua o por una sesión de cine encadenada.

A continuación, verás la programación por cadena con 3-4 recomendaciones rápidas para cada perfil: sofá familiar, curiosidad nocturna o cine sin complicaciones.

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La 2

20:10 De tapas por España

De tapas por España 21:00 Imprescindibles

Imprescindibles 22:00 El Conde de Montecristo

El Conde de Montecristo 22:50 El Conde de Montecristo

El Conde de Montecristo 23:40 El Conde de Montecristo

El Conde de Montecristo 01:05 Eraser (Eliminador)

La 2 plantea una tarde larga que funciona bien en grupo: De tapas por España (20:10) abre con imágenes y conversación; Imprescindibles (21:00) añade contexto y profundidad antes del grueso de la noche.

El bloque de cine comienza a las 22:00 con El Conde de Montecristo, encadenado en tres pases para quien quiera seguir una misma historia sin cambiar de canal. La madrugada trae acción con Eraser (01:05), ideal si quieres cerrar con adrenalina.

Imprescindibles: 22:00 El Conde de Montecristo, 21:00 Imprescindibles, 20:10 De tapas por España, 01:05 Eraser (Eliminador).

Antena 3

21:00 A3 Noticias Fin de Semana

A3 Noticias Fin de Semana 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 El secreto

Antena 3 organiza la noche en tres actos: información (21:00), servicio (21:55) y ficción (22:10). Esa progresión es práctica para quienes cenan y quieren ponerse al día antes de la serie.

Si buscas utilidad inmediata, no pierdas Tu tiempo con Roberto Brasero (21:55); si prefieres engancharte a una historia, El secreto (22:10) ofrece el tramo de ficción para la noche.

Imprescindibles: 21:00 A3 Noticias Fin de Semana, 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero, 22:10 El secreto, 21:45 Deportes 2.

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro 2

Noticias Cuatro 2 20:50 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 21:05 El tiempo

El tiempo 21:15 Viajeros Cuatro

Viajeros Cuatro 21:30 Cuarto Milenio

Cuatro mezcla información, entretenimiento de viajes y un cierre de misterio. Noticias Cuatro 2 y El desmarque marcan el pulso informativo; a partir de ahí puedes elegir entre Viajeros Cuatro (21:15) para relajarte o Cuarto Milenio (21:30) si prefieres temas que abren debate.

Imprescindibles: 21:30 Cuarto Milenio, 21:15 Viajeros Cuatro, 20:50 El desmarque Cuatro, 21:05 El tiempo.

Telecinco

21:00 Informativos Telecinco

Informativos Telecinco 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 22:00 First Dates

First Dates 23:00 Rumbo a la isla de las tentaciones

Telecinco apuesta por actualidad breve y entretenimiento social. Informativos Telecinco (21:00) y el espacio posterior fijan la conversación, y First Dates (22:00) ofrece historias cotidianas fáciles de seguir.

Si quieres prolongar la noche con formatos que generan debate entre amigos, Rumbo a la isla de las tentaciones (23:00) es la continuidad lógica.

Imprescindibles: 22:00 First Dates, 23:00 Rumbo a la isla de las tentaciones, 21:30 El desmarque Telecinco, 21:00 Informativos Telecinco.

laSexta

20:00 laSexta Noticias Fin de Semana

laSexta Noticias Fin de Semana 21:05 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:30 Salvados

Salvados 22:23 Salvados

Salvados 23:15 Salvados

laSexta concentra la oferta en informativos y debate: la franja de noticias y deportes precede a Salvados, que se repite a las 22:23 y 23:15 para facilitar la entrada tardía.

Si prefieres televisión que genere tema de conversación con contexto y preguntas, Salvados (21:30) es la opción más directa de la noche.

Imprescindibles: 21:30 Salvados, 22:23 Salvados, 20:00 laSexta Noticias Fin de Semana, 21:20 laSexta Meteo.

Elección rápida según tu plan

Si quieres cine y una historia larga: La 2, con El Conde de Montecristo desde 22:00 .

La 2, con desde . Si prefieres realidad y conversación: Telecinco, First Dates a 22:00 y Rumbo a la isla de las tentaciones a 23:00 .

Telecinco, a y a . Si tu plan es curiosidad: Cuatro, Cuarto Milenio a 21:30 .

Cuatro, a . Si buscas análisis: laSexta, Salvados a partir de 21:30 (con reposición a 22:23 y 23:15).

Sea cual sea tu plan, la parrilla ofrece blocs cerrados: cine serializado por un lado y programas de contexto por otro. Escoge según el ritmo que prefieras y deja el mando donde más te apetezca.

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