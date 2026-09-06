7 de septiembre: la Iglesia conmemora a Santa Regina de Alesia, virgen y mártir. La Catedral de Ceuta, sede de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, es el referente donde las parroquias ceutíes consultan el santoral para organizar sus celebraciones litúrgicas.

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La jornada reúne memorias de distintas épocas y estados de vida: mártires, obispos, reclusas y religiosos aparecen en el calendario de hoy, lo que permite leer el santoral como un mosaico de ministerios y testimonios.

Santa Regina de Alesia

Regina de Alesia aparece en la tradición como virgen y mártir, vinculada a Alesia, en la antigua Galia.

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Según la tradición, su recuerdo se sitúa en contextos de persecución de los primeros siglos cristianos, frecuentemente asociados al siglo IV. La calificación de mártir recoge ese testimonio de entrega; la condición de virginidad en su biografía subraya la dimensión de la consagración personal que también aparece en otros casos del santoral antiguo.

La pervivencia de su nombre en el calendario —el 7 de septiembre— responde a la transmisión local y litúrgica de estas memorias a lo largo de los siglos.

Otros santos que se celebran el 7 de septiembre

San Sozonte de Pompeyópolis , mártir: testimonio cristiano vinculado a Pompeyópolis .

, mártir: testimonio cristiano vinculado a . Santos Festo y Desiderio de Benevento , mártires (s. IV): mártires recordados juntos en la tradición de Benevento .

, mártires (s. IV): mártires recordados juntos en la tradición de . San Evorcio de Orleans , obispo (s. IV): pastor de Orleans en los primeros siglos.

, obispo (s. IV): pastor de en los primeros siglos. San Grato de Aosta , obispo (s. V): obispo asociado a Aosta .

, obispo (s. V): obispo asociado a . Santos Nemorio de Breuil y compañeros , mártires (s. V): martirio compartido con compañeros .

, mártires (s. V): martirio compartido con . San Alpino de Chalons , obispo (s. V): obispo de la región de Châlons .

, obispo (s. V): obispo de la región de . San Clodoaldo de Nogent , presbítero (560): figura sacerdotal conectada a Nogent .

, presbítero (560): figura sacerdotal conectada a . Santa Carísima de Albi , virgen reclusa (s. VI): reclusa de Albi .

, virgen reclusa (s. VI): de . Santa Madelberta de Maubeuge , abadesa (705): abadesa vinculada a Maubeuge .

, abadesa (705): vinculada a . San Hilduardo de Flandes , obispo (760): obispo en el ámbito de Flandes .

, obispo (760): obispo en el ámbito de . San Gauzlino de Toul , obispo (962): obispo asociado a Toul .

, obispo (962): obispo asociado a . San Juan de Lodi , obispo (1106): pastor de Lodi .

, obispo (1106): pastor de . San Esteban de Chatillon , obispo (1208): obispo de Châtillon .

, obispo (1208): obispo de . Santos Marcos Crisino, Esteban Pongracz y Melchor Grodziecki , presbíteros y mártires (1619): tríada de presbíteros con testimonio martirial.

, presbíteros y mártires (1619): tríada de con testimonio martirial. Beato Juan Bautista Mazzucconi , presbítero y mártir (1855): presbítero que dio testimonio hasta el martirio.

, presbítero y mártir (1855): presbítero que dio testimonio hasta el martirio. Beata Eugenia Picco , virgen (1921): virgen cuya memoria se mantiene viva en el santoral.

, virgen (1921): cuya memoria se mantiene viva en el santoral. Beato Félix Gómez-Pinto Piñero , religioso y mártir (1936): religioso y mártir .

, religioso y mártir (1936): y . Beato Tirso de Jesús María Sánchez Sancho , religioso y mártir (1936): mártir del mundo religioso.

, religioso y mártir (1936): mártir del mundo religioso. Beata Ascensión de San José de Calasanz Lloret Marco, virgen y mártir (1936): virgen y mártir en 1936.

Significado litúrgico

El santoral del 7 de septiembre permite distinguir funciones e itinerarios eclesiales: el martirio exhibe el testimonio extremo, los obispos representan el servicio pastoral y las consagradas muestran la dimensión de la vida entregada.

En la práctica parroquial —incluidas las de Ceuta— esa diversidad obliga a elegir en cada comunidad qué memoria destacar en la celebración y cómo articularla con la pastoral local; los horarios y celebraciones concretas dependen de cada parroquia.

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