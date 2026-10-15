El programa conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter lidera su franja de emisión tras superar a ‘La Revuelta’ en el ‘access’ y batir a ‘La isla de las tentaciones’ en coincidencia

Iker Jiménez y Carmen Porter han vuelto a certificar la tendencia al alza que vienen registrando en Cuatro al adueñarse de la franja del ‘prime time’ en la noche del miércoles. La cadena de Mediaset emitió un pase especial de ‘Horizonte’ que ocupó el horario estelar de la programación hasta las 00:00 horas, momento en el que dio paso a ‘El Chiringuito de Pedrerol’. La propuesta televisiva firmó un sólido 10,8% de cuota de pantalla en su primer tramo de emisión, superando con claridad a la oferta de La 1, para posteriormente elevar su seguimiento hasta un 12,5% de share en el segmento principal de la noche, situándose como la opción preferida por la audiencia en su franja de coincidencia frente al resto de apuestas de las cadenas generalistas.

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Ventaja sobre ‘La Revuelta’ en el ‘access’ y resistencia frente al fútbol

El crecimiento cosechado por ‘Horizonte’ en Cuatro se apoya en una trayectoria ascendente que se prolonga desde hace meses. El formato ha incrementado sus registros en la franja del ‘access prime time’, donde supera de forma habitual a ‘La Revuelta’ e incluso ha logrado imponerse puntualmente a ‘El Hormiguero’. Asimismo, la producción ya se había adueñado previamente de la noche de los jueves por encima de formatos como ‘Supervivientes’, una posición de dominio que ahora se extiende a la jornada de los miércoles.

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En la primera parte de la emisión especial de este miércoles, desarrollada entre las 21:35 y las 23:09 horas, el espacio de Iker Jiménez y Carmen Porter cosechó un 10,8% de share. En este tramo inicial, el programa venció sin complicaciones a ‘La Revuelta’, ya que el formato conducido por David Broncano rozó su mínimo de temporada en La 1 al registrar un 8,8% de cuota de pantalla, lo que supone su segundo dato más bajo de la edición. Por su parte, ‘El Hormiguero’ lideró esta franja en Antena 3 al alcanzar un 12,5% de cuota. El reparto de la audiencia en este tramo se vio condicionado por la retransmisión del partido del Real Madrid en la UEFA Champions League, un encuentro que anotó un 7,8% de share y cuya competencia perjudicó principalmente a la opción de la televisión pública.

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Liderazgo en el ‘prime time’ frente a la oferta de la competencia

A partir de las 23:09 horas, ‘Horizonte’ dio paso a su segundo segmento de la noche para competir directamente contra las principales apuestas de las cadenas en el ‘prime time’. En este tramo, el programa presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter dominó la oferta televisiva al alcanzar un 12,5% de cuota de pantalla. Este resultado le permitió imponerse a ‘La isla de las tentaciones’. Si bien el reality show de Telecinco registró un 13,5% en el conjunto global de su pase, se quedó en un 12% de cuota en la franja de coincidencia directa con el espacio de Cuatro.

De igual modo, Iker Jiménez y Carmen Porter se impusieron con holgura al resto de propuestas de la competencia en el horario estelar. ‘Horizonte’ superó a la película ‘El Túnel’ en La 1, que anotó su mínimo al marcar un 9,3% de share; a ‘La Mesa’ en Antena 3, que igualó su registro mínimo con un 8,9% de cuota de pantalla; y al espacio ‘Cara al Show’ en La Sexta, que se situó en un 4,4% de share.