El Inter – Shakhtar Donetsk se juega el miércoles 21 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Inter – Shakhtar Donetsk

Inter – Shakhtar Donetsk Competición: Champions League, jornada 3

Champions League, jornada 3 Fecha: miércoles 21 de octubre

miércoles 21 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

El partido de la jornada 3 de la Champions League enfrentará al Inter, que se encuentra en la 29ª posición con 0 puntos tras haber disputado 2 partidos, donde ha anotado 4 goles y ha recibido 6. El equipo italiano llega con una racha de 2 derrotas consecutivas. Por otro lado, el Shakhtar Donetsk ocupa la 11ª posición con 4 puntos en 2 partidos, con un balance de 4 goles a favor y 2 en contra. El conjunto ucraniano llega tras una victoria y un empate en sus últimos encuentros, buscando continuar con su buena racha.

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Así llegan los equipos

Inter: 29º con 0 puntos en 2 partidos (4 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 2 partidos: 0 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: D-D)

Shakhtar Donetsk: 11º con 4 puntos en 2 partidos (4 goles a favor y 2 en contra); en sus últimos 2 partidos: 1 victoria, 1 empate y 0 derrotas (resultados: V-E)

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