La Guardia Civil ha interceptado una narcolancha que transportaba más de 3.000 kilogramos de hachís frente a la costa de Mazagón, en la provincia de Huelva. La operación se saldó con la detención de ocho personas y la incautación de 76 fardos de droga, además de la embarcación semirrígida equipada con cuatro motores y varias garrafas de combustible.

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Los hechos ocurrieron durante la mañana del 14 de octubre, cuando una embarcación sospechosa fue detectada por medios de vigilancia. De inmediato, se activó un dispositivo de interceptación y abordaje coordinado con la participación del Servicio Marítimo Provincial de Huelva y un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

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Operación de interceptación

Una vez localizada la embarcación, los agentes confirmaron visualmente que transportaba numerosos bultos que parecían ser fardos de hachís. Al percatarse de la presencia policial, la narcolancha emprendió la huida a gran velocidad y comenzó a realizar bruscas maniobras, poniendo en grave riesgo tanto la integridad de sus propios ocupantes como la de los agentes de la Guardia Civil. Al mismo tiempo, sus ocupantes comenzaron a arrojar al mar varias petacas de gasolina.

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Finalmente, la interceptadora ‘Río Tiétar’ de la Guardia Civil logró alcanzar a la narcolancha, lo que hizo posible abordarla y detener a sus ocho tripulantes. Se aprehendieron un total de 76 fardos de hachís, con un peso de 3.040 kilogramos. También se pudo intervenir la embarcación semirrígida, dotada con cuatro motores de gran potencia, así como varias garrafas de carburante que aún quedaban en su interior.

Detenciones y cargos

Toda la tripulación ha sido detenida por un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, un delito de contrabando, un delito contra la seguridad colectiva, en su modalidad «petaqueo», y un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad.