La economía local de Ceuta se enfrenta a una interrupción temporal en su actividad. Esta situación se debe, según el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), a las dificultades que presentan las singulares características geográficas y territoriales de la ciudad.

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El MDyC ha destacado que estas dificultades han mermado gran parte de la actividad económica de la ciudad, afectando de manera significativa a la economía local.

Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.

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