La próxima semana se celebrará la primera sesión plenaria tras la invasión y VOX Ceuta tiene previsto exigir a la Asamblea una declaración tajante en defensa de la españolidad de Ceuta.

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El partido considera que ya es hora de dejar atrás las «tibiezas» frente a las continuas amenazas de Marruecos. VOX Ceuta destaca la necesidad de reafirmar la indiscutible españolidad de la ciudad.

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