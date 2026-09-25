Vox Ceuta sostiene que las mujeres en la ciudad se ven obligadas a llevar spray pimienta o ir acompañadas debido a una inseguridad creciente.

El partido señala directamente al Gobierno de Sánchez como responsable de esta situación y aboga por que las mujeres no pierdan su libertad por miedo.

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